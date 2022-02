5 formas de comenzar el día con alegría ¿se atreve a experimentarlas?

La diseñadora y fundadora del blog The Aesthetics of Joy expresa que “las emociones tiñen nuestra perspectiva y pueden iniciar espirales que nos lleven hacia arriba, hacia el bienestar, o hacia abajo, hacia la desesperación. Algunas investigaciones sugieren, por ejemplo, que tener un estado de ánimo alegre nos hace más propensos a notar cosas en nuestro entorno que nos ayudarán a mantener ese estado de ánimo alegre”.

La profesional agrega que cuando nos despertamos del lado equivocado de la cama, es fácil iniciar una espiral descendente y por otro lado, un comienzo alegre del día aumenta las posibilidades de que notemos alegría y seamos más resistentes cuando las cosas no salen como queremos.

Lea más Psicología del color y el bienestar emocional José Andrés Ochoa 7 de junio de 2019 a las 08:04h

Pero, qué podría provocar el sentirnos mejor al despertar y que nos llene de posibilidades positivas. Algunos expertos nos dan su opinión:

1. El agradecimiento

La psicóloga Tuti Furlán en su libro Vivir a colores explica que no es ningún secreto el poder del agradecimiento. “Nuestro cerebro tiene la facultad de obedecer absolutamente todo lo que le ordenamos y enfocarse disciplinadamente en ello… y si nos enfocamos en las carencias eso registrará”, explica.

No significa que no existan esas necesidades, pero agradecer por lo que se tiene asegura reconocer el presente.

También es posible agradecer por lo que todavía no se tiene como un ejercicio de fe para poner en marcha los deseos y sueños. Un ejercicio que menciona el libro es que diariamente, durante un minuto se diga “gracias, gracias, gracias…” Nuestra mente inmediatamente tratará de encontrar razones por la cuales agradecer”, expresa.

2. En la habitación

Los colores en que este pintada la habitación pueden influir en qué sensaciones sentir al momento de abrir los ojos. Así que al despertar lo mejor es abrir las ventanas para que entre la luz. El azul, verde y lila están entre las opciones que más relajan.

Además, también ayuda tener flores. Un artículo publicado en Today.com explica que la Sociedad de Floristas Estadounidenses, junto con Nancy Etcoff, profesora clínica asistente de psicología en la Escuela de Medicina de Harvard, realizó un estudio de seis meses sobre cómo tener flores en el hogar puede afectar su estado de ánimo.

Según estos hallazgos, en una semana, los “sentimientos de compasión por los demás” se dispararon. Además, su investigación indicó que tener flores en la casa puede ser un buen estimulante para el resto del día, incluso hasta el punto de mitigar el malestar de la jornada laboral. Se relacionó además con disminuir los sentimientos de ansiedad y estrés.

3. Al vestir

Existen numerosas teorías sobre la influencia de los colores en los estados de ánimo. La cromoterapia sostiene que los colores tienen un poder curativo y ayudan a superar trastornos emocionales.

La terapeuta Rosario Urrutia de Bioenergetica y Radiestesia explica que inconscientemente utilizamos colores para sanarnos de diferentes aspectos de nuestra vida y lo aplicamos en nuestras comidas, en la ropa y accesorios.

Por ejemplo, si alguien está agotado tendrá preferencia por los colores rojos, mientras si existe una situación de tristeza los colores verdes o azules le ayudan en su proceso de sanación interna.

El rojo, naranja y amarillo estarán en sintonía con la felicidad, mientras el verde, azul y violeta inspiran relajación. Es tiempo de experimentar con los diferentes colores.

4. Incluya momentos que le llenen

En su día y semana planifique actividades que disfrute como la lectura, un pasatiempo, meditar y viajar en su tiempo libre. Estas acciones le ayudarán a su salud mental y le inspiran a comenzar su día.

No se sienta mal por experimentar el descanso, compartir con los suyos y buscar actividades que le ayuden a distraerse.

Se ha comprobado que el ejercicio es una opción esencial en el tratamiento de situaciones emocionales y psiquiátricas porque mejora la calidad del sueño, reduce los síntomas de la depresión, aumenta los niveles de serotonina, mejora el flujo sanguíneo y aumenta la autoestima. Incluso, se ha relacionado con la reducción de uso de medicamentos.

El médico guatemalteco Raúl Velasco, endocrino pediatra y presidente de la Asociación de Endocrinología explica que las rutinas de ejercicios tienen que hacerse con alegría. “Esto permite que se tenga un mejor impacto y que ayude a relajarse, no se tendrá el mismo resultado si salimos de mal humor o con la preocupación de todo lo que debe hacerse en el día, se recomienda un momento para disfrutar del movimiento”, agrega.

5. Música

Prepare un listado de reproducción de música que le haga sentirse alegre. Busque letras positivas, ritmos que le ayuden a sentirse feliz o melodías que le traigan una sensación de bienestar.

Un estudio en Estados Unidos demostró que los participantes asignados para tratar de mejorar su estado de ánimo mientras escuchaban 12 minutos de música informaron que tenían un estado de ánimo más positivo, en comparación con los participantes que simplemente escucharon música sin intentar alterar el estado de ánimo.