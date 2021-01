7 alimentos que parecen saludables pero no lo son

Muchos alimentos, aunque su sabor no sea dulce, tienen altas cantidades de azúcar. (Foto Prensa Libre: Sharon McCutcheon on Unsplash).

La mayoría de las personas tratamos de evitar los alimentos que tienen altas cantidades de azúcar, como los chocolates, galletas o dulces. Prestamos mucha atención a esas comidas azucaradas y olvidamos que otros alimentos, aunque no tengan precisamente el sabor dulce, también pueden contener mucha azúcar.

De acuerdo con Sandra Castañeda, nutricionista, alimentos como las salsas de tomate, aderezos o las bebidas vegetales, que no figuran entre alimentos dulces llevan azúcares añadidos. Estos se pueden visualizar en la etiqueta o lista de ingredientes de cada producto. “El azúcar es un ingrediente que la mayoría de los alimentos procesados tendrá, porque es un producto barato y que aporta mucho sabor a la comida”, dice la profesional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 25 gramos de azúcar al día, lo cual corresponde a seis terrones. Lo ideal es no exceder los once terrones, que equivalen a 50 gramos. Pero ¿cómo identificarla en la lista de ingredientes o tabla nutricional de los productos?

Adriana González, nutricionista, explica que es importante ver la tabla nutricional que cada producto tiene, en su mayoría, al reverso del empaque. En esta se podrán leer nombres como dextrosa, sirope, jarabe o jugo de frutas que son sinónimos del azúcar. Además, también podrá leer palabras como lactosa, glucosa y otras terminadas en “osa” que corresponde a los edulcorantes.

“Los productos naturales, sobre todo las frutas y verduras, no presentan ningún problema de exceso de azúcar. Estos alimentos son los que nuestro cuerpo necesita. Hay que prestarles atención a los productos procesados, porque traen ingredientes adicionales y porque, aunque sean salados, no quiere decir que no tengan azúcar”, dice González.

Estos son algunos de los alimentos que tienen azúcar y no pareciera

Galletas de avena

Este alimento es rico en fibra, por lo que ayuda a la sensación de llenura. También por ser rica en fibra aporta proteína. Sin embargo, por ser un derivado de la avena sí contiene azúcares ocultos, por lo que es recomendable leer la etiqueta del producto y determinar cuántos gramos tiene.

Bebidas vegetales

Muchas personas han cambiado la leche por bebidas de soja, almendra, entre otras. Es importante tomar en cuenta que estas bebidas vegetales tienen altos gramos de azúcares, así que quizá debería leer la etiqueta antes de hacer su próxima compra.

Pizzas congeladas

Las comidas precocinadas, que en su mayoría están congeladas, contienen altos niveles de azúcar. En el caso de las pizzas, contienen gramos de azúcar en la masa y los ingredientes. Lo ideal es consumir pizzas preparadas en el momento.

Yogures de sabores

En este caso es importante leer las etiquetas. Muchos yogures naturales no tienen altos niveles de azúcar y sí un porcentaje de grasa. Pero los yogures con sabor a frutas tienen un sabor mucho más dulce y, por consiguiente, más gramos de azúcar.

Agua de sabores

Para quienes no se sienten atraídos con el sabor del agua pura, existe la versión de esta agua con diferentes sabores de frutas. Sin embargo, estas además del exceso de azúcar que contienen, llevan una pequeña proporción de las vitaminas que ofrecen las frutas.

Aderezo para ensaladas

Si hablamos de dieta, en lo primero que pensamos es en comer ensaladas. Sin embargo, no siempre es el mejor alimento. Sobre todo, cuando se le agregan aderezos procesados, ya que estos tienen altos niveles de azucares añadidos y exceso de grasa.

Salsa de tomate

Aunque su sabor no es dulce, las salsas de tomate ya preparadas contienen azúcar. Esta se utiliza para contrarrestar la acidez de algunos tomates, sobre todo, cuando se usan algunos que todavía no estaban en su punto. Por lo que es mejor optar por las salsas naturales.