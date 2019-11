Así se vive el ciclo menstrual en las diferentes etapas de la vida

El ciclo menstrual es natural en la mujer y en él podemos basarnos para tener una vida sexual responsable. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Cada mes inicia nuestro ciclo menstrual, que comúnmente conocemos como “periodo”. Tal vez sea su caso que, en los días previos, sienta “antojos” o deseos de comer algo, o quizá le duela el abdomen e incluso se sienta emocionalmente sensible ante alguna situación en la que otro día no le habría impactado de la misma forma. Momentos después, vemos el sangrado y “eso lo explica todo”.

Lea también Apps gratuitas para monitorear su ciclo menstrual Fátima Herrera 9 de octubre de 2019 a las 04:00h

El cuerpo humano es muy complejo y, en el caso de las mujeres, pasa por constantes cambios a nivel hormonal. Si presta atención a cada ciclo, comenzará a notar tendencias en el comportamiento de su cuerpo y aprenderá a identificar qué está dentro de lo “normal” y qué podría indicarle que es momento de visitar a un médico.

Y parte de conocerse a sí misma es saber qué sucede en su cuerpo durante la menstruación. ¿Por qué le duele el abdomen? ¿En qué momento, al tener relaciones sexuales, puede (o no) quedar embarazada? Así es, ya que el ciclo menstrual está directamente relacionado con la fertilidad de la mujer.

¿Qué es el ciclo menstrual?

La etapa fértil de la mujer inicia a partir de la primera menstruación, la cual, luego de unos años se regula y sucede cada mes para preparar el cuerpo para un posible embarazo. “Si esto no ocurre, el útero, se desprende de su recubrimiento. Esta es la sangre menstrual, que sale del cuerpo a través de la vagina”, explica MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Es decir que la menstruación “es la descamación de la parte interna del útero luego de que no hay un embarazo”, agrega Carmen Hernández, ginecóloga.

Menarquía

Es con la menarquía que inicia la etapa fértil de la mujer. “Primero se da el crecimiento lineal (estatura), luego crece el útero, los ovarios y las características femeninas secundarias (busto, disminución de cintura y aumento de cadera), y finalmente se da la menarquía, es decir, la primera menstruación”, dice Hernández. Esto sucede entre los diez y los doce años.

De acuerdo con la experta, la menstruación es irregular durante los primeros seis meses. “Puede que venga unos meses y otros no, o que venga un manchadito café o sea abundante por varios días”, explica. Luego, el ciclo se logra regular y la adolescente empieza a notar cuáles son los días que menstrúa y en qué cantidad. Esto podría variar si más adelante tiene hijos o no.

Debido a la falta de educación sexual, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay niñas que desconocen de la existencia de este proceso natural hasta que sucede su menarquía y solas deben descubrir los cambios en su cuerpo. Por ello, es necesario que se les eduque y se les empodere, que aprendan que se trata de un ciclo natural y que no están enfermas.

Entre la educación que las niñas deben recibir, está la higiene. Le ginecóloga recomienda que, si utilizan toallas sanitarias, que se cambien por lo menos cuatro veces al día. Asimismo, Hernández dice que “hay quienes dejan de hacer ejercicio durante el sangrado y hay otras que no comen porque dicen que la menstruación olerá mal, pero esto no es así. Esta huele mal si no se cuida la higiene”, expresa.

Por otra parte, hay personas que en los días previos al sangrado tienen algunos antojos de comida. Hernández aconseja que no se aumente de peso, que conserven su peso ideal porque esto podría afectar su salud e incluso impedir que queden embarazadas en el momento que lo deseen.

El usuario “Menstrupedia” comparte el siguiente video para las niñas:

Ciclo menstrual: fertilidad, infertilidad y reproducción

La menstruación es más que esos días de sangrado. Se trata de un ciclo del sistema reproductor que indica qué días se es fértil y qué días se es infértil. En otras palabras, según la fase en la que nos encontremos, podríamos quedar embarazadas si tenemos relaciones sexuales.

Según Carmen Hernández, es importante que la mujer lleve un registro de su ciclo menstrual para facilitar el conocimiento de su estado de salud y del comportamiento de su organismo. “Actualmente tenemos acceso a aplicaciones móviles que nos indican los días de sangrado, de fertilidad e infertilidad. O bien, podemos llevar el control en un calendario”, explica.

Para ello, debemos saber qué sucede durante el ciclo menstrual:

Debemos recordar que cada cuerpo es diferente, así que, aunque exista un ciclo, en algunas mujeres podría durar más y algunas podrían tener flujos más abundantes. En promedio, un ciclo menstrual regular dura 28 días e inicia cada mes.

Inicio del ciclo menstrual

El ciclo menstrual inicia con el primer día de sangrado, el cual, según Hernández, puede durar entre tres y diez días. Si es más, esto no es normal y debe visitar un médico. “En estos días hay una disminución de estrógenos y progesterona. Aumentan las hormonas folículo estimulante (FSH) y luteinizante (LH) en la hipófisis para formar un folículo en el ovario. Al terminar la menstruación, el folículo aumenta de tamaño y en el día 14 ha madurado para que, más adelante, en el día 1 del siguiente ciclo, explote y el óvulo sea expulsado”, explica.

Es en el día 14 cuando se da un aumento de estrógenos y progesterona, por lo que solemos sentirnos llenas de energía y de buen ánimo, contrariamente a lo que podría suceder cuando los niveles son bajos, pues los niveles de energía descienden “y nos sentimos de bajón”, expresa la ginecóloga.

Ciclo menstrual y embarazo

El óvulo es el gameto femenino, es decir que, si este es fecundado por un espermatozoide, entonces la mujer queda embarazada. Pero ¿cómo saber si nos encontramos en los días fértiles o infértiles?

Debemos saber que un óvulo puede vivir hasta 12 horas en el cuerpo de la mujer, sin embargo, en el caso del esperma, puede vivir hasta 72 horas. Es decir que, si en el día 14 del ciclo menstrual existe un óvulo maduro, podríamos quedar embarazadas si tuvimos relaciones sexuales sin protección desde tres días antes hasta un día después. Hernández dice que “si no quiere quedar embarazada, puede usar protección”.

“Cuando son días infértiles, no hay óvulo y no hay posibilidad de haber fecundación”, dice la experta. Asimismo, añade que puede tener relaciones sexuales durante la menstruación hasta el día diez del ciclo menstrual. “No pasa nada si tenemos intimidad durante el sangrado, no quedamos embarazadas”, dice.

A partir del día 10 al día 15 del ciclo menstrual, si no desea quedar embarazada, debería usar protección al tener relaciones sexuales. Y nuevamente pasa por días infértiles entre los días 16 y 28 del ciclo.

El usuario “Gabriel Espinola” comparte el siguiente video sobre el ciclo menstrual y la reproducción:

Higiene y relaciones sexuales

Para evitar infecciones en la urinarias, Hernández recomienda a las pacientes que orinen luego de tener relaciones sexuales. “El hombre trae sus propias bacterias en el pene. Al tener relaciones sexuales, las introduce en la vagina. Además, la uretra de la mujer está muy cerca de esta, así que es recomendable orinar y luego lavarse con agua y jabón”.

Asimismo, un mito que muchas pacientes tienen es que los anticonceptivos provocan el aumento de la infertilidad, lo cual no es así, según Hernández.

Síndrome premenstrual

Hay mujeres que tienen síntomas previos al día del sangrado como dolor abdominal. Según el ginecólogo Byron Chacón, esto se debe a que “cuando no se da la fecundación, al ser un músculo, el útero se contrae para expulsar la sangre”.

De igual forma sucede con el estado de ánimo debido a la disminución de estrógenos y progesterona.

Climaterio

La etapa fértil tiene finaliza, pero, al igual que sucede con la menarquía, es un proceso en el cual hay inestabilidad en el comportamiento de las hormonas. Es decir que, antes de que la fertilidad de la mujer se ausente en su totalidad, se empieza a manifestar con síntomas como la sensación calor, irregularidad en el sangrado y cambios de humor.

Generalmente, esto sucede entre los 45 y los 55 años y, de acuerdo con Hernández, es ahí cuando “la paciente tiene que empezar a cuidarse, hacerse exámenes de mamografía, de la estructura ósea y triglicéridos”.

Menopausia

Luego de dicha irregularidad, llega la menopausia. Chacón explica que consiste en el “cese de las menstruaciones debido al final de la producción de hormonas. Los ovarios terminan de trabajar con el último óvulo”. De acuerdo con esto, Hernández explica que, al nacer, contamos con la cantidad de óvulos que tendremos en la vida adulta. “Estos forman el estrógeno, el cual disminuye cada ciclo, cuando el óvulo es expulsado”.

El ciclo menstrual es natural en la mujer y debemos educarnos sobre lo que sucede en nuestro cuerpo para poder estar al tanto de nuestro estado de salud y para llevar una vida sexual saludable.

Contenido relacionado:

>Qué son los cólicos menstruales, por qué ocurren y cómo aliviarlos

>Cómo manejar el estado de ánimo cambiante durante la menopausia

>¿Por qué no todas las mujeres son aptas para utilizar métodos anticonceptivos orales?