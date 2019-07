Cómo hacer su árbol genealógico y cómo ayuda a mejorar su salud física y emocional

Un árbol genealógico sirve para conocer la historia de los antepasados y descendientes de una persona. (Foto Prensa Libre: Servicios).

El árbol genealógico es más que un dibujo, acumulación de datos o historias familiares. Es un instrumento que ayuda a entender su presente, a mejorar sus relaciones interpersonales, a conocer el origen de algunas enfermedades y a sanar heridas del pasado. Por lo tanto, esa tarea que la mayoría hemos realizado en el colegio también puede practicarse en la adultez y así descubrir la historia de sus antepasados.

Héctor Guerrero tiene 35 años y recuerda que desde su adolescencia la relación con su papá no fue satisfactoria porque se basó en autoritarismo y miedo. “Mi papá siempre me exigió más que a mi hermana. Me ordenó ser fuerte, tener disciplina y tener un carácter frío. Cuando crecí, supe que su carácter tenía rasgos militares, pero no lo entendía, porque ni él ni mi abuelo formaron parte del Ejército. Fue hasta que hice mi árbol genealógico que entendí de donde venía ese carácter: mi bisabuelo sí formó parte del Ejército y su trato fue igual con mi abuelo y él con mi papá”, comenta.

Cuando Guerrero se enteró de que sería papá, buscó ayuda psicológica para no repetir las actitudes que tuvo su padre con él. El joven comenta que las primeras sesiones de terapia se basaron en hacer un archivo general de su familia, con información como: fecha de nacimiento, condiciones médicas y mentales, descripción del estilo de vida de cada uno, entre otros.

“Cuando analicé la vida de mi familia, al hacer el árbol genealógico, entendí muchos comportamientos tanto míos como de mis familiares cercanos, específicamente de mi papá. Lo resumo en que el carácter de mi papá era una herencia que recibió por parte de mi bisabuelo y así fue como aprendió a tratar a sus hijos. Saber eso me ayudó a quitar rencores y a perdonar situaciones que yo creía injustas. Esto lo aprendí conociendo la historia de mi familia”, relata Guerrero.

De acuerdo con el psicólogo Aníbal Ruiz, un árbol genealógico sirve para conocer la historia de los antepasados y descendientes de una persona. Por medio de una gráfica se detallan los miembros de una familia, colocando su parentesco y relación que se tiene. “Se le llama árbol genealógico porque la gráfica se hace con ramificaciones, en donde se coloca a los familiares, y al final se tiene una apariencia similar a la de un árbol. Esto permite identificar las relaciones más cercanas e inmediatas de la persona”, explica.

Utilidad

La principal función del árbol genealógico es conocer la historia familiar. Sin embargo, ese ejercicio es útil en varios ámbitos, como la medicina y la psicología. Conocer su pasado familiar le ayudará a saber específicamente de dónde viene, de qué murieron sus antepasados e identificar algunas enfermedades comunes en la familia.

En la medicina, el árbol genealógico es utilizado para el diagnóstico y prevención de enfermedades que pueden ser hereditarias. El historial clínico familiar es uno de los primeros pasos que se realiza en el diagnóstico de enfermedades porque permite identificar qué genes pueden causar o aumentar el riesgo de ciertas afecciones médicas.

Para conocer el historial de salud familiar se debe comenzar preguntando sobre las patologías que han afectado a sus familiares cercanos. Luego, es recomendable conseguir los antecedentes médicos que recopilan el tipo de enfermedad, a qué edad se detectó y si fuera el caso, la causa de la muerte. Al conseguir estos datos, lo ideal es consultar con su médico sobre las posibilidades que tiene de padecer alguna de las enfermedades.

Ruiz señala que algunas de las enfermedades que se pueden prevenir al conocer su árbol genealógico y el historial clínico de su familia es la depresión, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiacas, cáncer, asma, alzhéimer y alergias.

Por su parte, la psicóloga Claudia Melville indica que desde la psicología el árbol genealógico es utilizado como medio para entender el presente de las personas. “Con esta herramienta se va analizando las generaciones de una persona y se anotan las relaciones y vínculos de cada miembro de la familia para tener una mejor idea de lo que pudo repercutir de su pasado y ahora afecte su forma de ser”, señala.

Según la profesional, para obtener mejores resultados es recomendable indagar como mínimo en tres generaciones familiares. Es decir, documentar e investigar a las tres generaciones pasadas, tener mejor contexto del estilo de vida, características físicas, vínculos cercanos y lejanos pero que hayan sido importantes.

Todas las familias tienen un grado de complejidad. En los círculos familiares existen secretos que muchas veces inician en generaciones pasadas y tienen consecuencias en la generación actual. Por lo tanto, hacer el ejercicio de conocer la historia de sus antepasados le podría ayudar a entender la razón por la que usted tiene características que no le favorecen en su entorno actual. Por ejemplo, personalidad conflictiva o depresión.

Guerrero comenta que si no hubiera reconstruido la historia de su bisabuelo e investigado el estilo de vida de esa época y cómo cada miembro de su familia más cercana ha adoptado esas características y trasmitido a su generación actual, no hubiera podido entender la razón por la que él se sintió oprimido durante su adolescencia.

Además de conocer el pasado, el árbol genealógico funciona para contactar con familiares lejanos o con aquellos que se haya perdido comunicación. “Cuando uno se dispone a hacer su árbol genealógico siempre surgen dudas sobre los antepasados, por lo que es una invitación a retomar relaciones familiares que estaban suspendidas o que poco a poco se estaban enfriando. Contactar a tíos, primos o hermanos con quienes no se tiene una relación constante le puede dar emociones que lo inspiren a mantener ese lazo familiar que es positivo en su vida”, dice Ruiz.

¿Cómo hacerlo?

Debido a que es una herramienta para indagar el pasado, lo recomendable es iniciar con entrevistas a familiares cercanos. Lo importante, según los expertos, es no exigir respuestas de carácter emocional que los haga sentir incómodos, porque ese silencio o tema del que no deseen hablar será uno de los más importantes.

“Es importante saber cómo pregunta. Muchas veces las personas no quieren hablar del tema y lo único que se logrará es hacerlos sentir incómodos y no nos darán información. Por ejemplo, si soy hija de una mamá y nunca se me ha hablado de mi papá porque es un secreto familiar, debo respectar que ella no quiere hablar del tema. Lo mismo pasa con las personas que no desean hablar de alguna experiencia traumática”, dice Melville.

Lo recomendable es conseguir información es una plática casual, en una reunión familiar. Además, la información documental también es de ayuda para conocer fechas de nacimiento o de matrimonio. Para este paso, aplicaciones como Family Search, Ancestry.com o Myheritage.es son ideales para buscar actas de nacimiento, matrimonio o defunción de familiares pasados, incluso para hacer el árbol genealógico en línea.

My Heritage. Permite crear su árbol genealógico en línea. Además, ofrece actas de nacimiento, matrimonio y defunción, índice de datos de matrimonios en iglesias católicas de Guatemala, datos de cementerios, documentos militares, entre otros. Es una de las páginas más completas para iniciar una investigación del pasado familiar. Actualmente tiene 46 millones de árboles genealógicos creados y 104 millones de usuarios.

Ancestry. Una de las ventajas de este sitio web es que permite iniciar el árbol familiar introduciendo los datos básicos que conoce acerca de su familia, luego el sitio le sugiere formas de mejorar la información, además de ofrecer vínculos con bases de datos de actas de nacimiento, matrimonio divorcio y defunción.

Family Search. Esta plataforma ofrece enlaces genealógicos a bases de datos de Guatemala e índices en línea que incluyen actas de nacimiento, matrimonio y defunción. Además, datos de biografías, cementerios, censos, registros de migración, registros de propiedad, registros militares, periódicos, entre otros.

