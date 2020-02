Cómo organizar una fiesta sostenible

Muchos productos que se emplean en las fiestas se utilizan solo una vez, por lo que es momento de elegir aquellos que sean reciclables. (Foto Prensa Libre, servicios)

Las invitaciones, la comida, los adornos y la energía pueden ser sustentables, si se eligen opciones que no causan contaminación en su producción o deshechos después de ser utilizados, que tardan cientos de años en degradarse, siendo perjudiciales para la naturaleza.

LE PUEDE INTERESAR Día Mundial del Medio Ambiente: consejos para cuidar el planeta Fátima Herrera 5 de junio de 2019 a las 07:30h

Asociaciones ambientalistas guatemaltecas que se preocupan por la protección del medio ambiente, brindan consejos para organizar festejos de cualquier índole de manera ecológica.

“El uso de productos desechables, así como la decoración innecesaria, también desechable, son los principales contaminantes de las fiestas. Como anfitriones, tenemos la responsabilidad de velar porque nuestro evento no produzca impacto negativo ambiental tan alto”, indica Alerick Pacay, fundador y director de Semillas del Océano.

Lea también: Cómo ser responsable con el medio ambiente al tener una mascota

“Se nos olvida que podemos sacar las vajillas reutilizables y lavarlas después, o que la decoración será perjudicial para el medioambiente cuando se descarte; por ejemplo, los globos, que son una vanidad que dura unos minutos, y terminan en basureros y, eventualmente, en ríos y playas, donde son confundidos por especies acuáticas con comida o se les quedan atorados en sus gargantas o estómagos”, añade.

“Cuando elegimos productos cuya fabricación genera el menor efecto negativo en el medioambiente, no se producen desechos que al planeta le toma cientos de años en degradar, algunos de ellos, en microplásticos, que luego son absorbidos en los mantos acuíferos y regresan a nosotros en nuestros alimentos o agua, alterando su ciclo natural”, explica Katia Núñez, fundadora y directora de Guatepassport.

“¿Sabía que reciclar plástico consume 88% menos de energía que fabricar plástico desde cero? Nos hemos acostumbrado tanto a desechar que olvidamos que también podemos reutilizar y reciclar. Pero lo más importante, como consumidores tenemos el poder y la responsabilidad de rechazar productos que son perjudiciales para el medio ambiente y que día a día contribuyen a la contaminación ambiental”, indican Gabriela Caal, fundadora y directora creativa, y Fabiola Ochoa, de Impulsando el cambio GT.

Lea también: ¿Por qué se celebra el Día Mundial del Reciclaje?

Invitaciones

Nunca de papel sino electrónicas. Pacay explica que hay aplicaciones como Canva, que contiene plantillas prediseñadas para todo tipo de ocasión (bodas, graduaciones o cumpleaños) solo para llenar o modificar para así obtener una invitación linda y lista para entregar digitalmente. De este modo nos aseguramos que las tarjetas no terminen en el basurero y en el proceso se ahorra dinero.

Productos naturales

Para que la naturaleza no se vea afectada por las consecuencias de nuestras fiestas, debemos elegir los platos, vasos y cubiertos reutilizables o buscar los que sean de origen natural como hojas de plátano, tusa, cartón o papel, para que al ser descartados sean degradados con mayor facilidad y en plazo más corto por la naturaleza.

Pacay expone que hay que tener cuidado con los desechables denominados biodegradables, porque algunos tienen un sello verde, pero, en realidad, siguen ocasionando el mismo daño al ambiente.

Lea también: Papeles reciclados que florecen

Estos productos son parte de las campañas de mercadeo conocidas como “green washing”, que los describen, supuestamente, como amigables con el medioambiente. A algunos de ellos les cambian el color a verde o beige o les incluyen imágenes de plantas o árboles en el empaque, pero no hay certificación de que sean biodegradables.

“Hay mucha piratería en el mercado que nos engaña y realmente seguimos comprando bioplásticos que no se están biodegradando en el ambiente. No nos podemos confiar de esta alternativa porque las regulaciones no están claras”, dice Núñez.

Caal y Ochoa refieren que los productos ecoamigables están diseñados de modo que no generen un daño ambiental tanto en su producción como en su descomposición. Sin embargo, hay algunos productos que se venden como “ecológicos”, “eco” o “bio”, y no lo son. Por eso es importante leer las etiquetas, investigar y verificar que las empresas “verdes” cuenten con certificación ecológica.

Impulsando el cambio recomienda los productos My EKO home, hechos a base de fibra de bambú y trigo, reutilizables y 100% biodegradables.

Lea también: Estos productos usan el polémico aceite de palma

Comida

A quienes no deseen o puedan preparar sus alimentos, Pacay les recomienda buscar servicios de catering o restaurantes que tengan buenas prácticas ambientales; por ejemplo, que no utilicen recipientes desechables plásticos o de duropor durante el proceso o para empacarlos.

Se calcula que 1/3 de los alimentos producidos en el planeta se pierden o se desperdician, expone Impulsando el cambio, que recomienda preparar la comida para el evento para tener total libertad de la elección del menú y cerciorarse de la procedencia de los ingredientes. Preferir alimentos sustentables contribuye a la conservación ambiental, porque se producen de manera respetuosa. Por ejemplo, elegir alimentos naturales u orgánicos en vez de procesados.

Muchos ingredientes pueden ser comprados a granel en los mercados, a donde se pueden llevar bolsas de reuso o recipientes herméticos, además de que son más frescos, dice Núñez.

También es aconsejable que cada invitado se sirva la comida que desee.

Para evitar los desperdicios de alimentos, planificar bien cuántas personas confirmaron su asistencia. Negociar con el servicio de catering que prepare solo lo que se necesite.

También es recomendable separar los desechos orgánicos de los platos de los invitados para utilizarlos como abono para nuestro jardín o como alimento para el sistema de lombricompost, y la comida que sobró en la cocina, se puede consumir después por los anfitriones o donarla a casas de ayuda social, orfanatos o asilos de ancianos, sin usar desechables.

Lea también: Más de 600 toneladas se recogen en el área metropolitana después de las fiestas navideñas

Bebidas

Nuevamente, no usar vasos plásticos o de duropor desechables ni pajillas, a menos que estas últimas sean reutilizables o comestibles. Usar removedores reutilizables. Pedir a los invitados que tratan de usar su vaso durante todo el evento para evitar emplear varios. Optimizar recursos al comprar una bolsa grande de hielo, en lugar de gran cantidad de bolsitas.

Núñez recomienda ofrecer bebidas naturales en vez de embotelladas, para no generar estos envases. Si se desea bebidas en envase, que este sea de vidrio o de lata, puesto que ambos materiales se pueden reciclar.

Uso de energía

Preferir lugares que empleen energías renovables como paneles solares o energía eólica. Si no es posible, tratar de usar la energía únicamente que sea necesaria; por ejemplo, no mantener encendida la música y luces dos horas antes de que lleguen los invitados.

Siempre es bueno compensar la huella de carbono en ese sentido, por lo que Pacay aconseja antes o después del evento, plantar un árbol por cada invitado que se tuvo.

En caso la fiesta se realice de noche al aire libre, las luces solares LED son idóneas para la ocasión. Este tipo de luces crean un ambiente elegante y relajante, y también contribuyen al cuidado del medio ambiente siendo la luz solar una fuente de energía renovable, explican Caal y Ochoa.

Si la fiesta se planea realizar en el interior, las bombillas LED son una excelente opción. Además, al terminar su ciclo de vida se pueden reciclar. Como en toda fiesta no puede faltar la música, preferir una bocina portátil recargable para ahorrar energía.

Decoración

“Llevo varios años de celebrar mi cumpleaños o reuniones sin ningún tipo de decoración. Al final del día, la gente no está allí por admirar los globos o arreglos florales”, dice Pacay.

Si aún así se desea decorar el espacio, usar productos naturales como flores y hojas, o elaborar adornos en papel o cartón, que se pueden reciclar después de usarse. En muchos países se ha popularizado el movimiento “préstamos de decoración”, para reutilizar los adornos que otros usaron en fiestas previas y que son donados, siempre y cuando la persona se comprometa a ponerlos a disposición de quienes los puedan necesitar.

Menos de 24 horas es el tiempo aproximado que mantiene su forma un globo, después se desinfla quedando completamente inservible. Sin duda alguna, no son una opción si se desea una fiesta ecológica y sostenible. Los globos no son necesarios, pero si aún así se desea, preferir los globos chinos que son de papel de china, que luego pueden servir para decorar el hogar.

Núñez desaconseja, además, el uso de arreglos con papel metalizado, brillantinas y foamy, que no son degradables en el medio ambiente.

Impulsando el cambio sugiere realizar decoraciones con materiales de reciclaje, no solo para cuidar la naturaleza, sino para ahorrarse dinero y darle un look original a la fiesta. Dos ideas de adornos para todo tipo de fiestas: serpentinas y figuras de origami, ambas hechas con papel reciclado. ¡Todos quedaran encantados con la decoración!

Manejo responsable de desechos

La gestión inadecuada de residuos representa un riesgo para el medio ambiente, así como para la salud. Antes de desechar, revisar si se puede reusar alguno de los artículos sobrantes de la fiesta; por ejemplo, los envases de vidrio pueden reutilizarse para almacenar alimentos.

Colocar basureros de clasificación e indicarle a los invitados la importancia de clasificar los desechos para rescatar lo que se pueda reciclar. Llevarlos a centros de acopio de reciclaje o contratar servicios de empresas que llegan a recoger estos productos a la puerta de la casa.

Regalos

Dejemos atrás la idea de los regalos sorpresa, muchos de los cuales paran encajonados o en la basura. Lo ideal es preguntarle a la persona agasajada qué artículo necesita o qué le gustaría tener para garantizar de que el obsequio no será descartado. Para empacarlo, se puede usar papel de periódico y atarlo con cáñamo o ver tutoriales en internet para hacer moñas con papel reciclado.

Caal y Ochoa proponen obsequiar un objeto ecológico, cuya producción sea sostenible y responsable; por ejemplo, un kit de jabones y cremas hidratantes naturales en barra, que se puede colocar en una pequeña canasta reutilizable de mimbre. Otra propuesta sería un regalo elaborado por el invitado. Hay muchas ideas en Internet para hacer el obsequio perfecto.

Contenido relacionado

La apuesta de Netflix para hacer un llamado para la protección del planeta

Conozca cuál es el primer animal extinto debido al cambio climático

¿Es ecológica la carne desarrollada en laboratorios?