Consejos para prevenir que se pierdan las mascotas

Chilis es una perra mestiza de 5 años que se escapó de su casa. Cavó un túnel en el jardín hasta llegar a un terreno baldío que se ubicaba en la parte trasera de la residencia. Después de salir a buscarla, sin éxito, su dueña colocó carteles por el área y ofreció recompensa por información que diera con su paradero. Sin embargo, la can logró regresar a la colonia 10 días después por si sola. Fue retenida por los guardias de seguridad, que ya estaban enterados de su búsqueda, y fue retornada a su hogar.

Esta es una historia real con un final feliz, pues muchas mascotas que se extravían por diversos motivos no tienen esa suerte, por lo que es importante tomar las medidas necesarias para evitar este tipo de incidentes que no solo dejan un vacío en la familia, sino que el gato o perro perdido pasan a convertirse en animales que viven en la calle, con todos los peligros que esto conlleva, si no son rescatados por alguien más.