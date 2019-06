Cuidado con algunas plantas cuando hay niños en casa

Es importante reconocer que la naturaleza a través de las plantas ofrece infinidad de opciones para que los seres humanos, algunas como alimentos, otras ornamentales y también como medicamentos. Además resultan descontaminantes del ambiente y relajantes.

Sin embargo, en algunas ocasiones se pueden producir accidentes por la ingestas y contacto con algunas que son venenosas, agrega el médico Sergio García.

Algunos síntomas pueden ser leves y se relacionan con la inflamación de mucosas (picor o dolor de boca, picor de ojos o vómitos o diarrea por la ingestión), aunque algunas plantas pueden producir efectos severos a nivel del sistema nervioso central y otros órganos. Este último caso tendría que ser porque la persona o los animales consumen cantidades exageradas de la misma.

Cuando existe contacto con piel y ojos aparecen ronchas, urticaria, edema y prurito intenso.

También es importante explicar que para algunos niños incluso cuando las plantas no son tóxicas podrían desencadenar alguna alergia y tener molestias.

Se sugiere que cuando se tenga un episodio severo se acuda al médico y se comparta con él el tipo de planta, así como detalles del momento en que se consumió o se tuvo contacto con ella. De ser posible lleve una muestra de la planta.

Antes de comprar

Infórmese con los especialistas en los viveros sobre las propiedades de las plantas que adquirirá. De esta manera podría tener algunas especies que evitará y otras que simplemente no estén al alcance de los pequeños.

Ariana Stollreiter, del vivero Botanik explica que también vea sitios serios en internet que hablen al respecto de las plantas. Además es importante que en casa se enseñe que ellas son seres vivos y se deben cuidar, para no arrancarlas o ingerirlas.

Infórmese sobre las plantas y explique a los niños las precauciones que debe tener con algunas de ellas como no olerlas de cerca o comerlas.

Es importante reconocer que las plantas que son tóxicas para los humanos no lo son para otros animales o insectos.

Un breve listado para conocer las plantas en nuestro hogar

Algunas de ellas han convivido en los hogares durante años sin mayor problema. Es por ello que se debe cuidar el no consumirlas o cortar sus hojas, en especial si estas al córtale una rama sacan una sustancia lechosa.

En este último caso, si se tienen en casa la recomendación es ubicarlas en la parte de atrás y tener otras plantas y flores delante de ellas que no permitan acercarse con facilidad.

Gustavo Lainfiesta, paisajista y encargado de proyectos de vivero Botanik, comenta que las plantas más letales por lo regular no se encuentran en los viveros.

Hoja de la suerte

Pertenece a la familia de las Araceae. Es importante no comerla ni cortar las hojas para que no cause irritación en las mucosas y otros síntomas.

Amarilis o amarillys

Su cultivo es sencillo y su flor atractiva. Tiene un jugo amargo y venenoso, por eso no debe de comerse.

Loroco

Su flor es utilizada en las cocinas y no es tóxica. Pero, la raíz produce un látex peligroso para los seres humanos.

Hortensia

Es una planta ornamental. Esta no tiene que comerse y si se llega a consumir en exceso podría provocar vómitos y otros síntomas.

La chaya

Un alimento prehispánico con grandes beneficios alimenticios. Sus hojas son comestibles, pero siempre que pasen por un proceso de cocción. Nunca deben consumirse crudas.

Árbol de mango

Su fruto es exquisito, pero hay que tener cuidado al cortar los frutos porque suelta una leche que quema y da picazón. La recomendación es utilizar guantes al momento de manipularlo.

Pascua

Florecen durante la época navideña y se cultiva como ornamental. La sustancia lechosa que está en ella produce una sensación dolorosa de quemadura, además de molestias en la boca y garganta, vómitos o diarrea. Nunca debe consumirse.

Higuerillo

La higuera tiene un látex con una toxicidad media y es irritante. El ideal es no comer los frutos que no estén maduros y no tocarla sin guantes. A nivel medicinal esta planta ha sido utilizada para diferentes medicamentos.

Florifundio o campana

Tiene unas flores atractivas en distintos colores, en el mundo se registran 18 especies. Es tóxica si se come por eso se prohíbe su consumo de cualquier forma. De lo contrario provoca desde pupilas dilatadas hasta fiebre.

Asclepias o algodoncillo

Una planta atractiva por sus colores y que atrae diferentes insectos como las mariposas. Esta planta contiene un látex tóxico al cortarlo.

