Esguince de tobillo: qué es y en cuánto tiempo se cura (Tratamiento y cuáles son las consecuencias de no hacer reposo)

El especialista señala que los esguinces de tobillo son una de las causas más frecuentes de lesiones en los deportistas. Sin embargo, no es necesario practicar alguna actividad física para sufrir uno, ya que una caída o un mal paso puede hacer que se doble el tobillo y se lesionen los ligamentos. Muchas personas que utilizan zapatos con tacones altos pueden sufrir uno.

Síntomas de un esguince

Un esguince de tobillo puede ser causado por una caída o un mal salto, lo que provoca que los ligamentos que ayudan a estabilizar las articulaciones y evitan el movimiento excesivo se estiren o desgarren.

El dolor en el momento en que ocurre el doblez del tobillo suele quedarse por bastante tiempo. Incluso, la persona no se puede poner de pie, ya que no es capaz de soportar su propio peso. Otro de los síntomas de un esguince en esta zona del cuerpo es sensibilidad al tocar el tobillo, hinchazón y formación de moretones.

Se suele sentir inestabilidad en el tobillo y tener poca amplitud de movimiento. “Cuando el esguince es más grave, a veces se siente el desgarro de los ligamentos o se escucha un sonido seco o un chasquido. Por lo general, mientras más dolor se siente, más grave podría ser la lesión”, añade Eduardo Ortiz, médico internista.

Tratamiento

Se recomienda que en las primeras 24 a 72 horas, o hasta que se desinflame el área, colocarse una compresa de hielo durante 20 minutos cada una horas. La compresa se debe presionar contra todas las curvas de la zona afectada.

Lo indispensable es guardar reposo, evitar apoyar el pie. Lo aconsejable es usar muletas hasta que se pueda caminar. También se recomienda usar un vendaje compresivo elástico las primeras 36 horas y levantar el tobillo por encima del nivel del corazón de dos a tres horas al día, para reducir la hinchazón. Al pasar la inflamación, se pueden hacer compresas calientes.

Cuando el dolor y la inflamación desaparezcan se recomienda hacer ejercicios de estiramiento, y antes de retomar su actividad, hacer ejercicios de fuerza.

Acompañado a estos consejos, puede tomar analgésicos para el dolor.

Recuerde que, si se dobló el pie, tiene inflamación, dolor y moretes, debe asistir al médico lo más pronto posible para un chequeo. Los especialistas serán quienes le darán el tratamiento adecuado para su nivel de esguince. No se auto diagnostique ni auto recete medicamentos.

Cuántos días dura un esguince de tobillo

La hinchazón y el dolor cuando se tiene un esguince de tobillo suele durar de 48 a 72 horas, pero dependerá de la gravedad, de las medidas de cuidado que se tengan y del chequeo médico.

El tiempo de curación también dependerá de la gravedad de la lesión, del inicio temprano de tratamiento y de la duración de inmovilización que haya tenido el tobillo. Generalmente, un esguince leve podría durar entre siete y diez días, mientras que un esguince moderado puede tardar entre uno y seis meses.

Cuando se tiene un esguince grave la recuperación puede tardar hasta un año. En cualquier grado se recomienda tener paciencia y seguir al pie de la letra las recomendaciones del médico, de lo contrario podría ser propenso a sufrir con frecuencia más esguinces.

“¿Qué pasa si no hago reposo con un esguince?”

De acuerdo con Castillo, la mayoría de las personas que sufren un esguince no cumplen con las recomendaciones de reposo necesarias. Al no sentir dolor y no tener inflamación, comienzan a apoyar y darle movimiento al pie. Incluso, esa es una de las preguntas más comunes que hacen en el consultorio “¿qué pasa si no hago reposo con un esguince?”.

“Esto puede provocar dolor de tobillo crónico, inestabilidad crónica de la articulación del tobillo y artritis en la articulación de esta zona”, enfatiza. Además, se es más propenso a volver a sufrir otro esguince de tobillo.