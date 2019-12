Identifique a los saboteadores de su alrededor y viva mejor

Los saboteadores, la mayoría de veces, critican y demeritan sus logros por miedo a su éxito. (Foto Prensa Libre: Servicios).

Todos, más de alguna vez, hemos convivido con alguien que demerita los logros de los demás o que sus miedos son mayores que la confianza que nos tienen, por eso nos trasmiten sus pensamientos negativos y nos hacen dudar de nuestras capacidades. Estas personas son los saboteadores de nuestra vida y es importante identificarlos y evadirlos para poder crecer emocionalmente y vivir más felices.

De acuerdo con la psicóloga Mónica Franco un saboteador es alguien que busca destruir y obstruir a otra persona o alguna meta, con el propósito de lograr un beneficio para sí mismo. “Estas personas, por lo general, son negativas, no les gusta el cambio a menos que sea a su favor. Constantemente hacen críticas y son movidos por los celos”, explica la profesional.

Aunque varias veces se considera que estas conductas las llevan a cabo los “enemigos”, es importante que analice su alrededor y verifique si familiares o amigos, de forma inconsciente, lo hacen sentir inferior.

Además, Franco también señala que algunas veces usted mismo es el saboteador de su vida, porque por miedo a los riesgos o al cambio decide dejar ciertas responsabilidades o acciones a otras personas. Cuando esto sucede, es necesario que haga un examen interior y determine a qué le tiene miedo y busque formas de vencerlo.

Reducir su impacto

Aprender a identificar a los saboteadores de su vida le permitirá aumentar la confianza en usted y alcanzar aquellas metas que se propuso desde hace mucho tiempo, pero por miedo no ha tratado de cumplirlas. Sin embargo, el primero paso es crear estrategias para reducir el impacto de los mensajes y acciones negativas.

La principal estrategia, según la psicóloga Claudia Melville, es identificar la forma que cada quien tiene de autosabotearse internamente, para que cuando otra persona intente hacerlo, usted pueda reconocerlo más fácil e ignorarlo. “Mostrar y sentir fortaleza interna es la mejor forma de ahuyentar a un saboteador”, dice la profesional.

Franco explica que es importante hacer un plan de acción sobre su meta. Identificar las posibles dificultades que podrían presentarse en el camino le ayuda a tener control y calma para elegir soluciones. Al lograrlo, no prestará atención a los mensajes de un saboteador.

También es conveniente que analice la raíz del problema, es decir, qué situaciones está provocando que la otra persona lo quiera sabotear. Quizá puede ser por un malentendido o porque algo le ha molestado y quiere vengarse.

En algunas ocasiones, y de las más complicadas, es cuando algún miembro de la familia es saboteador. Las profesionales indican que esto es algo común y puede ser un patrón inconsciente. Melville indica que el sabotaje entre miembros familiares es producto de ansiedad, agresión, envidia y miedo. Suele expresarse por medio de la sobreprotección, autoritarismo, dependencia y rivalidad fraterna.

La familia es un sistema interdependiente y el sabotaje es parte de una dinámica, por lo que, si un miembro de su familia empieza a promover cambios negativos en su salud mental, tendrá que determinar la forma en que se vincula con él y marcar límites, para preservar su bienestar y una convivencia sana.

La psicóloga Franco recomienda que, al momento de identificar a un saboteador en su familia, lo ideal es analizar el tipo de información que le comparte. Algunas veces no es necesario dar muchos detalles de sus metas, así no podrán arruinar sus planes.

“Es importante mantenerse con la vista puesta en la meta, sabiendo que ante todo reto siempre habrá obstáculos o personas que no estén de acuerdo, pero eso no significa que no pueda lograrlo”, enfatiza la profesional.

Rodearse de personas positivas

Para evitar el sabotaje o su impacto, es importante identificar las áreas en la que es vulnerable, así como los recursos internos que tiene para dirigirse hacia personas que lo animen a construirse de forma vital y positiva. Según Melville, esto implica salir de su zona de confort en la que culpa a los demás de sus fracasos, en vez de crear sus propios escenarios y aceptar sus responsabilidades.

El problema de no salir de esa zona segura es que no sabrá realmente de qué es capaz, por lo que cuando se desarrolla en un ambiente motivador y convive con personas que se atreven a vencer sus miedos y a aceptar riesgos, para usted será más fácil hacerlo.

Franco explica que además de estar rodeado de personas que promuevan el cambio es usted quien pone sus propias limitantes para avanzar o lograr las metas. Piense en lo que puede lograr si vence el miedo, la motivación, la baja autoestima y el temor al fracaso.

