Los beneficios del squash: qué es, su historia y cómo se juega

Desde su adolescencia Juan Carlos López no era amante de los deportes luego de un accidente que lo hizo estar en cama más de dos semanas. Sin embargo, los médicos le recomendaban que poco a poco comenzara a tener actividad física para que la recuperación fuera mejor. En la constante búsqueda de algo que le llamara la atención encontró el tenis.

“En el 2006 sufrí un accidente en el que me golpeé la columna vertebral, por lo que tuve que guardar reposo. Conforme fui recuperando mi rutina los médicos recomendaron que saliera a caminar, luego a correr. Eso lo soporté por un año, pero luego me aburrió. Respeto mucho a quienes se dedican al atletismo y a quienes salen a caminar todas las mañanas, pero sentí que no era lo mío”, relata el joven de 34 años.