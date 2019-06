Los temas que nunca debe tratar en una primera cita

Al momento de concretar una cita asegúrese de que la otra persona se sienta completamente gusto con el lugar elegido. (Foto Prensa Libre: Servicios)

Una primera cita siempre es motivo de nervios y dudas combinadas con la emoción que provoca estar ante la posibilidad de encontrar a lo que muchos califican como “el alma gemela”.

Sin embargo, lamentablemente los nervios pueden jugarle en contra al momento de vivir este momento así que es importante que usted sepa cómo contrarrestarlos. Aconsejar “sea usted mismo” es realmente sencillo y si bien, este consejo es clave, porque la honestidad es una de las bases más importantes de las relaciones interpersonales, lo cierto es que también hay algunas reglas que puede seguir para que su primera cita se encamine al éxito.

Independientemente de la personalidad y los intereses que se tengan, mantener una buena conversación es importante para cualquiera. No hay nada más incómodo que un silencio sepulcral o una discusión en una primera cita.

Por eso, aquí le compartimos qué temas debe evitar tratar:

1. Su ex: Hablar de su ex pareja en una primera cita hará parecer que usted aún tiene alguna conexión o interés en esa persona. Por supuesto, es muy probable que su cita considere que no vale la pena enfocar su esfuerzo en alguien que aún no ha superado a un viejo amor.

2. Religión: Compartir creencias con una pareja es importante, o al menos establecer una línea de respeto entre ellas. Sin embargo, una primera cita no es el momento ideal para hablar sobre este tema. Sino tiene clara la postura de la otra persona en cuanto a este tema y lo considera importante, intente hablarlo más adelante, siempre manifestando respeto por las opiniones del otro.

3. Temas muy personales: Aunque usted conozca a la persona desde hace algún tiempo, evite abordar temas muy personales como sus ingresos por ejemplo, porque la otra persona podría sentirse incómoda.

4. Política: Al igual que la religión, este tema suele ser motivo de fricciones y discusión en la mayoría de casos por lo que en este caso será mejor evitarlo.

5. Sus defectos: Si bien todas las personas tienen defectos y es bueno admitirlos -y trabajar en ellos – la primera cita no es el mejor momento para expresarse respecto a ellos. Además, aunque a la otra persona no le parezcan tan relevantes, el hecho de manifestarlos en la primera cita quizá le haga pensar que usted es inseguro, y eso podría no darle la mejor impresión.

Además, evite apoderarse de la conversación ya que si bien es importante que se muestre abierto y cuente sobre su vida e intereses, tampoco debe llegar al punto en el que no deje hablar a la otra persona. El sarcasmo también debe ser dejado de lado en estos casos. Si forma parte de su personalidad o sentido del humor únicamente tomen cuenta que quizá sino se conoce mucho con la otra persona, esta puede interpretar sus comentarios como hirientes, molestos o malintencionados.

¿Qué temas sí son buenas opciones?

1. Lo que le apasiona: Además de conocer a la otra persona, esto le permitirá dar lugar a mostrar interés y la capacidad de escuchar, dos factores importantes en las relaciones interpersonales.

2. Viajes: Viajar es una de las actividades más emocionantes y satisfactorias. Al compartir sus experiencias podrán descubrir mucho más del otro de lo que creen. Desde qué clima prefieren, hasta qué intereses en relación a la cultura tienen, si prefieren salir de fiesta o se inclinan por las actividades relajadas, etcétera.

3. Sus amistades: Los amigos son el segundo núcleo más importante de los seres humanos -en algunos casos incluso podrían estar sobre la familia-. Mostrarse interesado en quiénes son esas personas tan importantes con quienes él o ella pasa su tiempo podría resultar agradable para su cita. Por supuesto, no sea insistente en este tema. Deje que su cita se limite a hablar lo que desee.

4. Su trabajo: Este es otro de los temas con los que probablemente la mayoría de personas se siente cómoda porque obviamente lo dominan. Además da paso para otros temas de conversación como los estudios previos o futuros.

5. Actividades para pasar el tiempo libre: Este es probablemente uno de los temas con los que la mayoría de personas se sienten cómodas de tratar. Además, le permitirá conocerla más, puede que descubran intereses en común y a lo mejor, encontrar una actividad ideal para una segunda cita.

Finalmente recuerde que cuando de conocer personas se trata lo mejor es ser auténtico, respetuoso y amigable.

