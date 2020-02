Qué es la dieta keto y alimentos que puede incluir en sus refacciones

Antes de someterse a cualquier dieta, consulte con un especialista. (Foto Prensa Libre: Servicios).

La dieta keto se ha vuelto popular porque se caracteriza por ser efectiva en cuanto a bajar de peso y, aunque suene extraordinario, no es una cuestión milagrosa, sino más bien biológica. Marlen García, nutricionista de Nutrición Integral, señala que, normalmente, una dieta balanceada debería tener un 50% de carbohidratos y con la cetogénica se convierte en un 10 o 0%.

“Las proteínas y las grasas son la base fundamental de esta dieta. Lo que se consume de azúcares es mínimo y, cuando el organismo no cuenta con esta fuente de energía, recurre a las grasas, entonces la persona baja de peso”, explica.

Su peculiar nombre viene de “cuerpos cetónicos”, que son sustancias químicas que el cuerpo produce al utilizar la grasa como energía.

Consulte con especialistas

Antes de someterse a este régimen, García recomienda visitar especialistas porque no se trata de una dieta prescrita para todas las personas. “No es para todos, no es balanceada y no puede mantenerse todo el tiempo. El cuerpo necesita los carbohidratos. Si lleva esta dieta, debe llevar un acompañamiento”, asevera.

Además de las personas que desean bajar de peso, esta dieta es recomendada para pacientes con epilepsia o diabetes. “Al inicio podría sentirse mal, con dolor de cabeza, mareo y mal aliento”, añade.

Menú para las refacciones keto

Durante el día, podría incluir una o dos refacciones. Recuerde que esta dieta contiene una mayor proporción de grasas y proteínas. Limite los carbohidratos (pan, avena, cereales y arroz) lo más posible.

Opción 1

Manzana con mantequilla de maní

Huevo duro y aguacate

Rodajas o trozos de queso

Opción 2

1 salchicha en rodajas

Rodajas de pepino y su dip preferido

Semillas como almendras, manías, habas y macadamia

Opción 3

1 yogur griego, sin azúcar

Rodajas de apio

Tomate

Opción 4

Huevo

Champiñones

Rodajas de tocino

Aguacate

Otras recomendaciones

Aunque la dieta keto ofrece beneficios, también tiene efectos adversos. García dice que “al principio no se aconseja que la persona haga ejercicio. Hay un déficit calórico, baja de peso, pero podría sentirse mareado y su cuerpo podría descompensarse ante la falta de energía. Tómelo en cuenta para la intensidad de la actividad física que realice”.

Asimismo, tampoco es recomendable que se sostenga toda la vida porque el cerebro necesita azúcar. Al dejar de practicarla, podría tener un efecto rebote y subir de peso. Para evitar esto y otras complicaciones, lo ideal es que lo haga de manera supervisada y que se analice si realmente esta dieta se acopla a usted.

“Si se trata de una persona a la que se le baja el azúcar – hipoglicemia reactiva – no se le puede quitar los carbohidratos porque podría colapsar. La dieta cetogénica no es para todos”, comenta la experta.

