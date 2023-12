Qué es un “vision board” o tablero de sueños, de qué sirve y cómo puede ayudar en las metas 2024

Una vida plena incluye sentirse a gusto en diversidad de aspectos. En ocasiones existe cierta frustración porque se tienen estancadas algunas de las metas y objetivos de vida, pero es posible retomarlos y sin duda esta época es una buena oportunidad para hacerlo.

Expertos aclaran que no avanzar en algo se relaciona en ocasiones con no estar motivados; otras veces podría influir que la persona no tiene metas claras o bien se desespera y no llega a tener la paciencia necesaria para trabajar en sus objetivos. Se sugiere trabajar en horarios, pasos clave que se tendrán que dar para una recompensa a mediano y largo plazo.

El ideal es que estas metas y objetivos sean lo más realistas posible y no solo soñarlo sino crear una estrategia para alcanzarlo.

No para todos es sencillo y algunos podrían requerir de apoyo o una guía para reconocer este paso. En la actualidad existen orientadores o coach de vida, así como psicólogos, libros e información para tener ideas puntales sobre cómo hacer una evaluación de vida y establecer las metas.

Cada día es un nuevo reto. Reconocer qué quiere en la vida le ayudará a establecer un camino más certero, esto incluye que podrían existir algunas pausas, pero si tiene claro hacia donde se dirige será más fácil retomarlo.

Por su parte, el ingeniero Cecilio Baeza, en su libro Frente al Espejo, veinte años después, describe la importancia de tener un plan de vida con el objetivo de preparar, reorientar y proyectase para cumplir con la misión personal. “El plan de vida permite a la persona satisfacerse integralmente”, dice. El experto agrega que el plan es una proyección de hechos en el tiempo, lo primero a tener claro es reconocer cuál es su visión de futuro, así como su misión.

El ideal es escribir los objetivos en cada área de vida, qué quiere conseguir, así como definir una estrategia para conseguirlo. Baeza agrega que hay que marcar un seguimiento de los progresos.

Momento de analizar

El famoso vision board o tablero de sueños es práctico de hacer y lleva a organizar los objetivos y deseos para construir en el nuevo ciclo.

Es como un resumen gráfico del plan de vida y de esas propuestas para el nuevo año.

Al establecer sus metas busque dibujos a nivel digital, o bien en revistas o materiales que pueda recortar, incluso podría dibujarlo.

Cada una de sus metas debe estar representada y pegarla en su tablero o colocarla en un collage digital.

De esta manera si quiere ahorrar Q5 mil para final de año y adquirir una máquina de ejercicios podría poner en su tablero una foto de la máquina que quiere y así repita con cada uno de los aspectos de su vida, como la salud, bajar o subir de peso, terminar un curso, compartir tiempo con su familia, viajar, ejercitarse. Trate de ser lo más específico posible. ¿Cómo desea mejorar su salud? Quizá podría poner imágenes de alimentos sanos, de alguien caminando o incluso de un gimnasio que le recuerde buscar apoyo y ser constante.

La nutrióloga Karen García Cruz en sus redes sociales (IG:@nutriologa.karengc) ha compartido más detalles sobre este ejercicio e indica que “es un recordatorio constante de que todo esfuerzo tiene su recompensa…no necesitas muchas metas, empezar con tres también está muy bien”, dice.

Asegúrese de incluir las diferentes áreas de su vida a nivel de familia, amigos, espiritualidad, trabajo, finanzas, amor y recreación.

Recuerde que es importante definir las estrategias para lograrlo.

Coloque sus metas principales en el centro, puede poner frases, decorarlo y transformarlo en algo motivador.

Recuerde que es importante colocarlo y mantenerlo en un lugar visible. Este paso permite enfocarse y mantenerse atento a esas metas. El próximo final de año también le servirá para evaluar sus avances, qué consiguió y cuáles estrategias necesta mejorar.

Frases positivas

Anna Simonet, diseñadora de interiores y quien fomenta el tablero de sueños explica también que los objetivos han de ser específicos, medibles, con fecha límite y positivos.

Recomienda que al momento de crear el listado de sueños o metas se hable en positivo. Por ejemplo, ”digamos que este año quiere cambiarse de casa, quiere encontrar su casa ideal o sencillamente crear su hogar en la casa que esté. En lugar de decir o escribir “quiero encontrar mi casa ideal” o “quiero crear mi hogar”, lo mejor sería describir esta casa: mi hogar ideal es […], está en […], el estilo que tiene es […]. vivo con […]. cuando entro en casa, me siento […], huele a […], lo que más me gusta es […].

“Mientras describe su objetivo/sueño, siéntalo. Cierre un momento los ojos para sentir de verdad lo que experimentará cuando lo tenga”, agrega. Si hace este ejercicio por escrito, luego lo podrá hacer mentalmente cuando quiera. La experta dice que “si todas estas sensaciones las tiene en un panel visual gracias a imágenes y palabras, tendrá una claridad total de lo que quiere conseguir”.

En redes también se encuentran otras experiencias para elaborar el vision board, aquí compartimos algunas sugerencias.

Perder el norte

Si pasar por una etapa de tristeza o preocupación en donde siente que se estanca existen algunas dinámicas que le pueden ayudar. La primera es ver su tablero y reconocer si alguna estrategia debe cambiar o tomará más tiempo. Los expertos también dicen que dar gracias ayuda a mantener optimismo.

Un ejercicio es cada día agradecer por tres cosas que nos hagan sentir esperanza. Tenga un cuaderno o un espacio para escribirlos y ser más consciente de ello. No se limite a solo pensar en lo material sino incluya otros aspectos, por ejemplo, que fue un buen día porque vio a alguien o recibió la llamada, porque hizo una caminata. Cada uno tiene sus diferentes señales de alarma y cuando siente que las cosas salen de control se puede acercar a su red de amigos o personas de confianza, un psicólogo o alguien especializado.

En general todos quisiéramos que los sentimientos positivos estén la mayor parte del tiempo, pero no siempre es así. La psicóloga Tuti Furlán en su libro Vivir a colores explica “nuestro cerebro tiene la facultad de obedecer absolutamente todo lo que le ordenamos y enfocarse disciplinadamente en ello… y si nos enfocamos en las carencias eso registrará”. No significa que no existan esas necesidades, pero agradecer por lo que se tiene asegura reconocer el presente. También es posible agradecer por lo que todavía no se tiene como un ejercicio de fe para el futuro.