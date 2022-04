¿Qué hacer si mi hijo no quiere volver a la escuela presencial?

Para los niños, la adaptación a estos cambios no les ha sido fácil; desde no ver a sus amigos y profesores, a estar todo el día en casa y dejar de afrontar de muchas formas el mundo exterior. En este momento, muchos están nuevamente en un cambio de rutina y en proceso de readaptación al regresar a las clases presenciales, lo que les generara muchas emociones y dentro ellas pueden estar la ansiedad de separarse de sus familiares después de estar meses juntos o miedo a reencontrarse nuevamente con sus compañeros y las exigencias de las clases. Dentro de todo, hay que entender que muchos niños posiblemente no se sientan cómodos de dejar su lugar seguro para enfrentar la pandemia fuera de casa.

Por lo tanto, los padres tienen el reto para lidiar con toda esta ansiedad e incertidumbre en sus hijos, y el primer paso es convencer a los niños de que es seguro estar lejos de ellos, y al mismo tiempo animarlos a tener cuidado y prepararlos para ser flexibles en caso de que la situación vuelva a cambiar. Ante esto, les comparto las siguientes recomendaciones que pueden tomar en cuenta: