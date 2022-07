¿Qué tan importante es dejar ir un sentimiento?

Un sentimiento es un estado afectivo producido por una emoción, que relacionamos con un pensamiento, por ello, llega a ser algo tan fuerte y duradero en nosotros . A lo largo de nuestra vida experimentamos esos sentimientos de afecto por las personas con las que convivimos: nuestros padres, familiares, amigos, pareja, trabajo, lugares, etc.

Hay sentimientos que nutrieron nuestra vida, también hay aquellos que van apagando nuestra alegría, nuestra paz, transformándose en energía negativa, casi siempre reprimida, que nos enferma, incluso físicamente.

Hay varias formas de dejar ir aquello que ya no es sano en nosotros, el reconocer y aceptar que debemos soltar es el primer paso. El segundo, salir de nuestra zona de confort. Somos seres de rutina, debemos atrevernos a cambiar, los cambios nos disponen a un esfuerzo, sí, pero necesario para ver y sentir desde otro ángulo. El tercer paso nos invita a exteriorizar esas emociones, al ir sacándolas gradualmente, el sentimiento se vuelve menos pesado, cuando reprimimos se queda en nosotros, en lugares que no debiera estar, y el cuerpo, sin poder retenerlo dentro, sale, en enfermedad, en dolor, en síntomas que las medicinas no pueden curar.

Es necesario trabajar en nuestra libertad, romper aquello insano, no ser dependientes emocionales, enfocarnos en nuestro futuro y no el pasado, a no tener miedo a sentir dolor cuando renunciamos a eso que nos daña, porque el dolor será temporal a diferencia del dolor que nos produce ese sentimiento al cual nos aferramos.

Todos estamos invitados a ser felices y esa es y debiera ser nuestra misión en la vida.

“Desprenderse de una fuente de apego duele porque el organismo está habituado y ha creado un condicionamiento, pero es un dolor curativo”. –Walter Riso

Psicóloga Clínica, Docente del Departamento de Psicología De la Facultad de Humanidades Universidad Rafael Landívar*

Para más consejos y recursos de relevancia para su salud mental y más, visite el blog: Landívar en casa: https://landivarencasa.url.edu.gt/

