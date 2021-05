Los animales tienen también sentimientos

Después de escuchar la noticia de que el Reino Unido reconocerá legalmente que los animales tienen sentimientos, no me asombra en lo más mínimo y al mismo tiempo me alegra, porque así habrá más peso para prohibir el tráfico internacional de animales vivos. Esto también atañe a Guatemala, ya que el tráfico ilegal de especies en peligro de extinción es un tema crucial para la preservación de la vida silvestre en nuestro país.

Desde hace 33 años, Arcas y el Conap han estado luchando contra el tráfico de vida silvestre. Vida Amor de Paz

En el Centro de la Asociación Rescate y Conservación de Vida Silvestre (Arcas) de Guatemala, actualmente se cuenta con 800 animales que han sido rescatados, los cuales están en proceso de ser rehabilitados y de ser liberados a su hábitat natural. Por cierto, el gobierno británico también apoyó el primer centro de educación de la biodiversidad que Arcas recientemente inauguró en Petén. Desde hace 33 años, Arcas y el Conap han estado luchando contra el tráfico de vida silvestre y hoy por hoy son un verdadero ejemplo al mundo y nos podemos sentir orgullosos por ello.

El gobierno de Boris Johnson ha dictaminado que hasta los trofeos de caza del país ya no deben promoverse, pues estos han incentivado a cazadores a seguir adelante con la práctica. Y usted, querido lector, se preguntará cómo se ha iniciado la tramitación parlamentaria de la ley británica que reconocerá que los animales son seres con sentimientos.

Ellos han creado la Ley de la Capacidad Animal de Sentimiento, que en inglés se hace llamar Animal Sentience Bill, la cual establece la creación de una comisión de Sentiencia Animal, para supervisar que todos los departamentos del gobierno del Reino Unido procuren tomar medidas futuras que no tengan un efecto adverso al bienestar de los animales como seres sintientes.

No me sorprende, pues el Reino Unido es una nación amante de los animales y el primer país del mundo que aprobó leyes para proteger su bienestar, expresado directamente por el ministro británico de Medio Ambiente, George Eustice. Son medidas de defensa de los derechos de los animales en las “nuevas libertades” después del brexit. Ahora, según parece, les permitirá a los británicos tener una política medioambiental autónoma y contempla el trato y protección de animales domésticos y salvajes y su comercio internacional, de tal forma que me imagino que también habrá regulaciones especiales para la industria ganadera.

¿Y cómo lo harán? No solo a través de la nueva ley, sino que habrá nueva división policial que luchará contra el robo de animales. Ahora las mascotas portarán un microchip que identifique a su propietario, y se prohíben los collares de entrenamiento que someten al animal a vejámenes con descargas eléctricas. Además, ya no será legal todo tipo de caza de liebre con perros, ni se podrán utilizar trampas diseñadas para que el animal quede pegado a ellas. A todo esto se prohíbe el tráfico de marfil o la aleta de tiburón y hasta se introducirán nuevas medidas que vayan en beneficio del ganado durante su transporte.

Todo esto de cara al papel clave que el mundo juega en nuestros tiempos, donde los murciélagos tuvieron que ver con la epidemia que hoy sufrimos. Protección hacia el resto de seres vivientes es algo que no solo los británicos debieran ver, sino todos los guatemaltecos y el resto del mundo.

Miriam Monterroso, de Arcas, menciona que los animales quizás no sean capaces de pensar, pero sí son capaces de sentir y de sufrir, y por ende se les considera nuestros semejantes. De tal forma que insto a Arcas a seguir adelante con su titánica labor, y al Conap, que siga al pie del cañón para apoyarles.