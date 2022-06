Receta: “Kish” de pollo para compartir en familia

“Este kish fue una de las primeras preparaciones que hice en mi niñez, y que le obsequié a mi mamá en su cumpleaños. Además de ser una versión propia, nacida de la influencia gastronómica cultural que nos rodea, se utiliza para su elaboración ingredientes que están al alcance de todos”, explica.

Su relleno puede consistir solo de carnes, embutidos, vegetales y quesos, además de que estos se pueden combinar entre sí, según el gusto de la persona que lo elabore. Es un platillo con alta elegancia y exquisitez, dice el chef.

“Desde niño, me sentí atraído por la cocina, cuando comencé a preparar comidas sencillas. Mi mayor influencia fue mi mamá, quien al verme tan insistente en querer ayudarle, me explicaba como hacerlo. También, han influido en mi cocina señoras cocineras a quienes conocí durante mis visitas a la provincia y quienes me revelaron sus secretos culinarios. De ahí surgió mi pasión por la cocina regional guatemalteca”, indica Córdova, quien añade que, luego, desarrolló la creación de sus propias recetas bajo el concepto de cocina fusión.

Ingredientes

Para la masa:

3 tazas de harina

1 barra de mantequilla

2 tazas de agua fría

1 cucharadita de sal

Relleno:

1 1/2 pechuga de pollo

1 cebolla mediana

1 chile pimiento

1/2 taza de zanahoria rayada

1/4 taza de zucchinis

1/4 de brócoli

2 huevos

1/4 de mantequilla

1/2 cucharada de albahaca en

polvo

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Para la masa, colocar la harina en un recipiente hondo. Integrar la margarina, previamente refrigerada, cortada en trozos pequeños, con la ayuda de un procesador o un tenedor hasta obtener una mezcla arenosa. Luego, añadir el agua fría con hielo y mezclarla con la ayuda de una paleta de madera hasta que la masa sea manejable, pero que no se pegue en las manos. Introducir en una bolsa y refrigerar por media hora. Mientras la masa está en reposo, preparar el relleno, al desmenuzar la pechuga de pollo, previamente cocida.

En una sartén profunda colocar la mantequilla y saltear la cebolla y el chile pimiento, cortados en julianas, con la albahaca. Después, incorporar la zanahoria rallada, el zucchini, cortado en lascas finas, y el brócoli, en trozos pequeños. Mezclar bien los vegetales y sazonar con sal y pimienta. Retirar del fuego y agregar los huevos batidos. En una superficie plana colocar un poco de harina y estirar sobre esta la masa, hasta obtener una lámina delgada.

Luego, colocarla en un molde, pinchando con un tenedor la base. Colocar el relleno y cubrir con otra lámina de la misma masa. Sellar el contorno con la ayuda de un tenedor y barnizar con la yema de un huevo batido para dar color. Hornear a una temperatura de 180 grados centígrados por 45 minutos. Opcional: si se desea enriquecer más el sabor del relleno, agregar queso parmesano y mozzarella y decorar con hierbas finas de su elección para servir.

Perfil del chef