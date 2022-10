Siete datos que debe saber sobre la castración de mascotas

En este espacio, los médicos veterinarios Andrea Mérida y Emerson López, quienes hacen cirugías en jornadas masivas de castración, brindan consejos para que este proceso quirúrgico transcurra sin contratiempos y sin complicaciones.

Es importante tener buen estado de salud

El principal requisito para castrar al animal es que tenga buen estado de salud. El dueño no debe someterlo a esta cirugía si su perro o gato tiene diarrea, falta de apetito o tiene peso bajo o en exceso, o si sospecha de otra afección. Además, debe estar desparasitado y vacunado previamente. Es ideal que un médico veterinario lo examine antes de que sea castrado, para establecer con precisión si está saludable. No darle fármacos que no han sido recetados por el veterinario.

2. Casos especiales de cirugía

Es común que al animal se le administre la anestesia vía intravenosa para ser operado, pero en perros braquicéfalos, como la raza pug o bull dog, se usa anestesia inhalada, pues por la morfología de la cabeza, se les dificulta respirar. Por otro lado, se puede castrar hembras que estén amamantando, aunque se recomienda esperar a que los cachorros cumplan 1 mes de vida y ya puedan comer comida sólida. No se esterilizan perras en celo y, por ética, no se operan hembras embarazadas.

3. Edad idónea para ser esterilizados

López indica que la edad ideal es a partir de los 3 meses, siempre y cuando el cachorro esté desparasitado y con su esquema de vacunación al día. Esterilizar a la hembra antes de su primer celo, evita que desarrolle cáncer mamario, dice. Para Mérida, la edad ideal es a partir de los 5 meses. Se castran mascotas hasta los 6 años. La recuperación de la cirugía dependerá de cada animal, pero, en promedio, es de cuatro a 10 días.

4. Ayuno debe ser obligatorio

Es fundamental que el animal llegue con ayuno de agua y comida de ocho horas para ser operado, pues los efectos de la anestesia pueden provocarle náuseas y vómitos, los cuales podrían desviarse hacia los pulmones y obstruir la respiración o causarle neumonía grave. Por otro lado, no debe excederse el tiempo de ayuno, para evitar complicaciones renales y hepáticas por deshidratación, bajo nivel de azúcar, falta de alimento y problemas para metabolizar la anestesia.

5. Cuidados posoperatorios

Recostar al animal en un lugar limpio, seco y tranquilo, sin corrientes de aire y del cual no tenga que subir ni bajar gradas. Darle de beber agua seis horas después de la operación y de comer, ocho horas después. No obligarlo. Evitar que se lama o muerda los puntos, al colocarle cono isabelino, a los perros, y una faja ajustada, a los gatos. Mantenerlo en reposo varios días. Verificar que la herida no sangre ni se inflame. Darle los medicamentos posoperatorios recetados por el médico veterinario.

6. Posibles complicaciones

El dueño debe informar de cualquier condición preexistente de su mascota al veterinario que lo operará como, por ejemplo, si tiene alergias, medicamentos que tome, si está en celo o posible embarazo de la hembra. Puede haber imprevistos que no pudo determinar el médico previamente como anomalías del aparato reproductor o embarazo del que no se sabía. También, cuando se descubre que la mascota es alérgica a la anestesia, se estabiliza con esteroides. Si no se cumplen con los requisitos médicos, no se opera al animal.

7. Otros consejos

Los gatos deben llegar dentro de una caja transportadora o en cestos o cajas bien cerradas; nunca en los brazos de su dueño, porque puede estresarse y escaparse. Los perros deben portar su collar, correa o pechera. Si el estado de la mascota es satisfactorio, después de que se despierte de la cirugía, se le vigila hasta la completa recuperación y, luego, se le entrega a su dueño, para que le brinde los cuidados posoperatorios. Consultar con el médico si al segundo día de la cirugía aún no está comiendo.

