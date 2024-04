En un tiempo en el que cada vez contamos con más información y recursos informativos, entender la diversidad de la naturaleza humana parece un acto responsable para acortar brechas entre el pasado y el redescubrimiento de nuestra especie.

Hoy es bien sabido que no existe una sola forma “normativa” de percibir y entender el mundo. En ese sentido, podríamos hablar también de la experiencia neurodivergente o de la neurodiversidad, concepto que según la Asociación Americana de Psiquiatría se refiere a personas “con diferencias en la función cerebral y los rasgos de comportamiento como parte de la variación normal en la población humana”.

Dentro de este campo categórico se consideran cuadros de divergencia cognitiva como el autismo, dislexia, trastornos de déficit de atención, dispraxia (problemas con destreza manual y coordinación), así como otras diferencias conductuales y neurobiológicas.

Abril es un mes que suele dedicarse a la concientización sobre el autismo y en paralelo, a distintas asociaciones que tiene este cuadro con varias experiencias neurodivergentes, entre ellas la llamada sinestesia.

La Asociación Americana de Psicología define esta variante como “una condición en la cual la estimulación de un sentido genera una sensación simultánea en otra”. De acuerdo con datos de la asociación, estas sensaciones aparecen una al lado de otra y se producen de manera involuntaria, incontrolable e inconsciente.

La sinestesia, según explica la psiquiatra Karen Denisse Peña, es una forma de sentir más que una entidad. “Es algo que puede manifestarse entre personas neurodivergentes con sensibilidades distintas”, explica la doctora.

Los sentidos “cruzados” en la sinestesia

Para la especialista, estas habilidades pueden surgir de manera inesperada cuando nos exponemos a ciertos estímulos, como por ejemplo en la musicoterapia con cuencos tibetanos, donde algunas personas, como ella misma, han sentido los sonidos en el cuerpo o incluso los ha visto.

“Son habilidades que uno no sabe que tiene hasta que está expuesto”, asegura la psiquiatra, quien además reconoce que la sinestesia puede estar relacionada en ocasiones a los estados de meditación o incluso a la alteración de sentidos por consumo de sustancias psicotrópicas.

La doctora Peña señala que la sinestesia puede resultar de una suerte de "cableado cruzado" en el sistema sensorial. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La doctora Peña señala que la sinestesia puede resultar de una suerte de "cableado cruzado" en el sistema sensorial, donde, por ejemplo, los estímulos que normalmente se interpretarían visualmente activan circuitos que se interpretan como gustativos.

Esto puede deberse a una interacción atípica entre áreas del cerebro encargadas de interpretar y codificar sensaciones. La psiquiatra consultada explica que esto puede estar determinado por la información genética y ser heredada o surgir por mutaciones genéticas, que están en constante cambio en cada generación.

La sinestesia, según la doctora Peña, no es común dentro de la exploración de las terapias psiquiátricas, ya que, desde su experiencia o conocimiento, los pacientes no llegan queriendo atender específicamente este tema. No obstante, es algo que se puede encontrar en ocasiones cuando las personas hablan de esas sensaciones.

Quienes experimentan la sinestesia atraviesan una experiencia amplia donde incluso los sonidos pueden llegar a sentirse. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

En cuanto al diagnóstico, la doctora menciona que se podría ir analizando durante un proceso terapéutico que en efecto aportaría a los pacientes. “Todo funciona a base de información que viene desde adentro. Saber que alguien tiene sinestesia podría servir para motivarle a reconocer una sensorialidad particular”, argumenta Peña.

Por ejemplo, continúa la doctora, los artistas del movimiento impresionista rompieron con la forma tradicional de pintar para expresar emociones de manera evocadora. Es muy probable que en sus formas cognitivas se encontrara parte de la experiencia de la sinestesia.

Relación con la arteterapia

La sinestesia aporta aspectos positivos, ya que habla de personas altamente sensibles y con capacidad para crear símbolos, algo que suele utilizarse en la literatura y la poesía.

La creación de símbolos y la transmisión de información son características humanas que permiten trascender y comunicar de manera más allá de lo puramente instintivo.

Esta condición puede tener una relación con la llamada arte terapia, la cual favorece la producción de sensaciones y autoconocimiento, tanto psicológico como corporal.

Paulina Buonafina, psicóloga y arte terapeuta, así como fundadora del proyecto Arteterapia Guatemala, define la arteterapia como una forma de intervención psicoterapéutica que utiliza las artes plásticas como medio de comunicación y expresión para recuperar o mejorar la salud mental, así como el bienestar emocional y social de las personas.

“Permite a las personas tener experiencias sensoriales a través de técnicas creativas de abordaje que el terapeuta realiza utilizando materiales con los que este se sienta cómodo. Por ejemplo, si al paciente le causa ansiedad ensuciarse las manos, uno de los objetivos será ayudarlo a utilizar materiales como la pintura de mano sin que ello provoque ansiedad y estrés”, explica Buonafina.

En cuanto a los desafíos que pueden enfrentar las personas con este tipo de experiencias en el contexto de la arteterapia, Buonafina menciona que pueden sentir la presión de ser artistas o tener experiencia previa.

La arteterapia favorece la producción de sensaciones y autoconocimiento, tanto psicológico como físico. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

“Es importante que al principio se utilicen materiales con los que se sientan cómodos y que, según el caso, puedan ir explorando otros materiales para superar el miedo inicial”, indica la especialista.

Según añade la psicóloga la arteterapia aplica técnicas para que la persona tenga experiencias sensoriales según el objetivo de cada sesión y el plan terapéutico. La arteterapia es adecuada para todas las edades, pero se debe tener precaución con materiales punzocortantes en niños, así como preguntar sobre alergias o contraindicaciones.

Buonafina menciona que la arteterapia, al reunir técnicas creativas para expresar emociones y pensamientos, se puede usar con distintos enfoques psicológicos. Por ende, es importante que el profesional que lo aplique sea psicólogo o tenga formación en salud mental.

“En el proceso creativo de arteterapia, que se lleva a cabo entre terapeuta, paciente y obra, se logra una sinergia con diferentes enfoques, siempre y cuando el psicólogo esté capacitado para utilizar las técnicas correspondientes”, añade la experta.

La recomendación general de Buonafina respecto a la arteterapia yace en que las personas se den la oportunidad de realizar sesiones de para experimentar un proceso terapéutico con técnicas creativas que les permitan, si así lo desean, utilizar diferentes materiales para conectar con sus sentidos.