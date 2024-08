La varicela es una de las enfermedades más comunes en la infancia, especialmente en niños menores de nueve años. De acuerdo con los especialistas, el virus varicela zóster es el que causa esta enfermedad. Este pertenece a la familia del herpesvirus, responsable también del herpes zóster en adultos.

Los expertos señalan que la población adulta, recién nacidos y los pacientes inmunodeficientes, que padecen desnutrición o con afecciones subyacentes presentan mayor probabilidad de presentar complicaciones neurológicas y otros trastornos.

La varicela se caracteriza por ser una enfermedad sumamente contagiosa, según la infectóloga Valeska Zeceña, Coordinadora del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Esta afección puede propagarse por contacto directo.

Por esta razón, la experta hace especial énfasis en la vacunación y en el aislamiento del paciente, especialmente en lugares como colegios, guarderías, entre otros.

¿Qué es la varicela?

La varicela es una infección viral autolimitada que se caracteriza por la aparición de lesiones cutáneas alrededor del cuerpo. Estas erupciones en la piel (conocidas también como pápulas o exantemas) a menudo causan picazón y molestia.

Según Zeceña y el médico internista, Vinicio Velásquez, la varicela puede ocasionar diversos síntomas catarrales, así como otras molestias. Por lo general, se trata de una enfermedad benigna en la niñez, pero puede ser peligrosa en la etapa adulta.

Síntomas de la varicela

Fiebre alta

Picazón en la piel

Malestar general y debilidad

Dolor de cabeza, garganta y estómago en algunos casos

Lesiones cutáneas

De acuerdo con Zeceña, aunque la mayoría de los casos son benignos en niños, puede resultar peligrosa en los adultos.

Si se presenta una sobreinfección de las erupciones en la piel, puede aparecer una neumonía u otras complicaciones. Por ello, los especialistas recomiendan no rascarse en el área infectada y no aplicar ninguna crema que no esté recetada por un médico.

¿Cuánto dura la varicela?

La varicela puede durar alrededor de dos semanas (15 días). Puede ser contagiosa desde el día uno de la enfermedad e incluso durante la caída de las costras, menciona la infectóloga Johanna Samayoa. La especialista también indica que, aunque la enfermedad no es recurrente, el virus se queda almacenado en los ganglios y esto puede causar herpes zóster en el futuro.

El método de prevención es la vacuna que brinda protección contra la enfermedad y de acuerdo con Zeceña y el médico pediatra, Edgar Beltetón, se administra en dos dosis.

Beltetón añade que estas dosis deben administrarse durante el primer año de vida y un refuerzo a los cuatro años. “Es importante poner la vacuna, pues ahora tenemos brote a raíz que se dejó de vacunar en pandemia”, menciona el especialista. También agrega que la varicela puede confundirse con la viruela símica (mpox).

De acuerdo con el médico internista, Vinicio Velásquez, la vacuna puede prevenir la enfermedad, sin embargo, hay pacientes que desarrollan varicela a pesar de estar vacunados, pero suele ser un cuadro más leve, por lo cual los especialistas hacen énfasis en la vacunación.

La vacuna es la única forma de prevenir la enfermedad o las complicaciones derivadas de la misma, según especialistas. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La infectóloga Zeceña menciona que, aunque la vacuna ya se administra en clínicas privadas y en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), menciona que a nivel público se introducirá a partir del próximo año.

¿Cuáles son las etapas de la varicela?

Velásquez indica que la varicela puede dividirse en tres fases: la de incubación, la dermatológica y la última etapa.

Fase de incubación: Dura aproximadamente de uno a tres días. Síntomas catarrales similares a lo de una gripe como dolor de cuerpo, malestar general, fiebre. Fase dermatológica: Aparecen las lesiones cutáneas (exantemas), que puede durar de 5 a 7 días. El tratamiento suele ser sintomático para aliviar las molestias, según Velásquez. Además, recalca que, en pacientes que ya tuvieron varicela, años más tarde se puede desarrollar herpes zóster. Última fase: En esta etapa puede iniciar del octavo día en adelante, cuando ya se secan las erupciones cutáneas.

¿Qué hacer si tengo varicela?