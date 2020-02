¡Confirmado! La PMT de Huehuetenango intensifica los controles a los motoristas

Varios motoristas son multados en Huehuetenango por no usar un casco protector y los documentos para circular. (Foto Prensa Libre: Mike Castillo)

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil solicitó a la Policía Municipal de Tránsito de Huehuetenango aumentar los controles a los motoristas para exigirles la licencia correspondiente, tarjeta de circulación, portar el caso protector y verificar que solo dos personas se transporten.

Édgar Cano, director de la PMT, manifestó que además de las infracciones contra los motoristas, en algunos casos se procederá a consignar la moto al predio de vehículos.

“Los operativos se llevarán a cabo en distintos puntos de la cabecera queremos salvarle la vida a quienes se conducen en moto por eso es indispensable que usen un casco para motorista”, manifestó.

Cano advirtió a los propietarios de motos que los operativos se mantendrán y subrayó que harán cumplir la Ley y el Reglamento de Tránsito.

El motorista Mario García recibió una multa de Q500 por no portar casco. “Tengo casco, pero no lo uso, ahora que ya me multaron creo que no volveré a salir sin él”, mencionó.

Rosa Samayoa, quien no portaba documentos y el casco, fue multada con Q700, la motorista se mostró molesta y expresó que los operativos perjudican a los motoristas que utilizan ese transporte por necesidad. “Lo raro es que los operativos los llevan a cabo cuando hay una fiesta cercana”, dijo.

Wilfredo Méndez, otro piloto, consideró que los operativos deben ser constantes para que los motoristas no se confíen.

La PMT informó de los controles a los motoristas en los institutos y colegios debido a que hay jóvenes que se transportan en moto a su centro educativo. El director de la policía de tránsito mencionó que los padres de familia deben verificar que sus hijos porten el casco y los documentos correspondientes.

“Los accidentes de motos son comunes y por no llevar casco varios motoristas murieron”, señaló Enrique Gómez, director de seguridad ciudadana.

Gómez anunció que analizarán lanzar una campaña para concientizar a los motoristas para que usen el casco protector y conduzcan sus unidades con los permisos correspondientes.