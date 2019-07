Familiares de migrantes califican como “cruel” la advertencia de Trump de cobrar un impuesto a las remesas

Antonia Menchú, de 84 años, asegura que compra alimentos con la remesa que le envía su hijo. (Foto Prensa Libre: María Longo)

En Guatemala el departamento de Quetzaltenango está entre los cinco lugares del país que tendría mayores repercusiones ante el eventual impuesto. Trump anunció la medida para los guatemaltecos residentes en Estados Unidos luego que no se aceptará ser un “tercer país seguro”.

Hace más de 20 años, Antonia de Menchú vio partir desde Quetzaltenango hacia Estados Unidos a uno de sus 10 hijos, actualmente la mujer tiene 84 años y su hijo se ha convertido en una ayuda indispensable, las remesas que recibe las utiliza para comprar alimentos.

“De qué voy a comer, tengo que comprar maíz y mis cosas, soy pobre, no hay dinero, no hay nada, ya soy grande, no puedo trabajar, si fuera joven iría a trabajar con la gente y algo serán Q20 o Q30”, expresó.

La mujer lamenta que hace ocho meses murió su esposo, quien no pudo abrazar de nuevo a su hijo.

“Está luchando por su vida y me manda un mi poquito, si pasa eso me va afectar, tengo que comprar mi leña, mi azúcar y pagar la luz, aunque sea frijolito pero tengo que comprar”.

Lea además: Detienen a 30 migrantes centroamericanos en Chiapas

Un dilema similar vive Juana Tistoj, quien desde hace 17 años despidió a su esposo para que este migrara a Estados Unidos, país desde donde manda remesas, el dinero lo utiliza principalmente para comprar los medicamentos de su hijo enfermo, considera que la medida sería injusta porque los migrantes pagan impuestos en EE.UU.

“No estoy de acuerdo, yo se que él no me va escuchar, pero es un abuso de su parte, ellos pagan impuestos ahí, por todo lo que ellos compran, gastan y usan allá pagan impuestos, otro impuesto más para esas pobres personas, ellos están trabajando y no son ladrones como él dice, es una crueldad”, afirmó.

Agregó que el “culpable” de esta amenaza es el presidente de su país “por meterse donde nadie lo llama”.

La mujer insultó al presidente Jimmy Morales a quien responsabilizó del drama que podrían enfrentar los migrantes y sus familias.

“Es un idiota, no sabe cuidar a su gente del mismo país, sino que solo vela por sus propios intereses como corrupto. Me afecta bastante porque tengo un hijo que debo comprarle medicina y me bajaría el dinero que me mandan”, afirmó.

Mensualmente Tistoj necesita Q1 mil para costear los medicamentos de su hijo de 22 años que sufrió una encefalitis.

“A través de mi esposo se puede comprar la medicina, si van a cobrar un impuesto va mandar menos gasto, me afecta bastante, es lamentable porque si yo no puedo pagar la terapia y las medicinas mi hijo de nuevo tendría convulsiones”.

Familiares de migrantes aseguraron que los Guatemaltecos que trabajan en Estados Unidos “harán un esfuerzo” para continuar con el envió de remesas a pesar de los obstáculos que tengan.

“A veces las personas mantienen sus hogares a través de las divisas que les mandan, creería que son convenios para que el dinero no salga de los Estados Unidos, pero la gente tiene responsabilidades en Guatemala y seguirá mandando, lo que quieren es parar las divisas a Guatemala pero nuestra gente es trabajadora y seguirá con el envío” dijo Erick Ríos.

