Organizaciones indígenas avizoran sequías e inundaciones debido a talas sin control

Un tráiler se daña por el sobrepeso de las trozas que transportaba en el kilómetro 140 de la ruta a Chichicastenango, Quiché. (Foto Prensa Libre: Héctor Cordero).

Representantes de organizaciones indígenas y sociales de Quiché exigen al Instituto Nacional de Bosques (Inab) que ya no extienda licencias para talas, pues, según dicen, cada día varios camiones cargados con trozas descienden de las montañas.

Sebastiana Par, alcaldesa comunitaria de Santa Cruz del Quiché, entregó un documento al representante del Inab, en el que exigen que se suspenda la autorización de licencias de manejo de bosque natural con fines de producción en el departamento, porque con eso solo se dañan los bosques.

Par indicó que por la pérdida de los bosques ya son afectados por la falta de lluvia, lo que se traduce en pérdida de cultivos.

Rubén Samayoa, representante del Consejo de Pueblos Kiche´s, dijo que los ríos y lagunas se están secando por falta de lluvias. “Es una vergüenza que ahora hasta con tráilers sacan las trozas del departamento, y prueba de ello es que los vehículos son tan grandes y sobrecargados que hasta en las curvas de la carretera de Los Encuentros, Sololá a Santa Cruz del Quiché se quedan descompuestos”, comentó.

Agregó: “como quichelenses ya no debemos permitir el paso de esos camiones, hay montañas completamente taladas por los empresarios que no les importa más que el dinero que cobran por cada árbol cortado, como que ellos y sus familias no bebieran agua”.

Además, comentó que les causa duda que la Policía Nacional Civil (PNC) no controle ese tipo de actividades.

Carlos Hernández, vecino, dijo que no solo el Inab y las autoridades tienen la culpa, pues muchos pobladores venden los árboles por Q1 mil 200 y Q1 mil 500.

Otro de los factores que influyen en las tales de este tipo es la falta de fuentes de trabajo, por lo que muchas familias talan bosques para tener campos de cultivo.

Byron Palacios, director de la región siete del Inab, dijo que comparte la preocupación del Consejo de Pueblos Kiche´s y la Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché, pero asegura que el manejo forestal sostenible no es el causante del deterioro de los bosques y define esa práctica como la única forma de garantizar la subsistencia de estos.

