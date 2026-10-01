Alcaraz vence a Michelsen en un partido muy igualado y pasa a octavos en Tokio

Tokio, 1 oct (EFE).- El español Carlos Alcaraz (n.3) logró vencer este jueves al estadounidense Alex Michelsen (n.34) por 7-6 (1), 4-6 y 6-1, en un partido largo y muy igualado que le asegura el pase a octavos en el torneo de tenis de Tokio.

El encuentro duró dos horas y media sobre la pista dura del Ariake Coliseum, en una tarde agradable y soleada que contrastaba con las fuertes lluvias que la capital japonesa lleva registrando en las últimas semanas.

Los tenistas jugaron ante una grada prácticamente llena y salpicada de banderas de España. De vez en cuando se escuchaba un “Vamos, Carlitos” o un “Olé” de los aficionados japoneses.

Alcaraz casi rompe en el primer juego, de ocho puntos, pero acabó encadenando dos bolas a la red y Michelsen logró conservar el servicio.

Cuando le tocó el turno para servir, el murciano tuvo algunos problemas para superar la red, pero compensó con creces en juego, con disparos potentes y precisos a los que el estadounidense apenas conseguía llegar.

En el tercer juego de la primera manga, Michelsen echó mano de su poderoso saque para poner en dificultades a Alcaraz, que aun así logró despertar varios suspiros del público con un par de bolas envenenadas.

Los saques del español se estabilizaron a partir del cuarto juego, pero Michelsen respondió con un poderoso servicio que apenas dio opciones a Alcaraz para romper.

Al final fue Michelsen quien logró el primer quiebre, en el sexto juego de la primera manga, aunque casi más por los errores del tenista de El Palmar que por su propia mano.

El logro, con todo, dio alas al estadounidense, que consiguió combinar golpes potentes con una gran paciencia para encontrar el mejor lado de la pista para responder.

No le duró la buena fortuna a Michelsen. Alcaraz pareció envalentonarse con la adversidad y logró romper el servicio del estadounidense en el séptimo juego para ponerse 3-4.

El tenista californiano no se dejó amedrentar, y siguió respondiendo con calma y precisión al juego potente y visceral del murciano, casi arrebatándole la primera manga en el juego número diez.

Alcaraz persistió y logró hacerse con la ventaja en el juego número once, poniéndose 6-5. Pero el partido se mantuvo igualado y acabó yendo al 6-6, con Alcaraz imponiéndose en un desempate en el que no dio opción a su rival, que no conquistó más que un punto.

La disputa siguió muy igualada al comienzo de la segunda manga, con la potencia del español encontrándose con la precisión del estadounidense.

Michelsen logró ponerse 0-2, de nuevo ayudado por los errores de su contrincante, pero Alcaraz respondió con su propio quiebre en el cuarto juego, logrando el 2-2.

El murciano firmó un precioso quinto juego en blanco, y a Michelsen dejaron de salirle las cosas. El estadounidense estaba claramente frustrado con su juego, golpeándose la cabeza con las cuerdas de la raqueta y soltando algún que otro suspiro.

Pero Michelsen logró resistir y, poco a poco, fue superando en juegos al español hasta cerrar la manga en 4-6.

Alcaraz arrancó el tercer set con autoridad, arrebatándole los tres primeros juegos al californiano con facilidad. Michelsen parecía incapaz de levantar cabeza, encadenando error tras error y mirando al cielo con impotencia.

Después llegó el 4-0. Y el 5-0. A Michelsen parecía que se le habían acabado las respuestas, aunque logró reponerse en el sexto juego para arrancarle el 5-1 al español, antes de que Alcaraz sentenciara finalmente el encuentro en el séptimo.

En octavos, el murciano se enfrentará al italiano Matteo Arnaldi (n.37), que remontó ante el invitado local Rei Sakamoto por 2-6, 6-4, 6-4 en dos horas y ocho minutos.

Alcaraz domina 2-0 ante Arnaldi, aunque no se encuentran a cara a cara desde el ATP Masters 1000 de Indian Wells en 2024.