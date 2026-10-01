Badosa remonta ante Kasatkina un partido con dieciséis roturas de saque y avanza en Pekín

El encuentro duró dos horas y 41 minutos sobre la pista dura Lotus del Centro Nacional de Tenis de Pekín, en una jornada soleada y de altas temperaturas.

Pekín, 1 oct (EFE).- La española Paula Badosa (n.59) derrotó este jueves a la australiana Daria Kasatkina (n.87) por 4-6, 7-6(7) y 6-4 y avanzó a la segunda ronda del Abierto de China tras remontar un 2-5 en el desempate de la segunda manga y un 1-4 en la tercera.

El encuentro duró dos horas y 41 minutos sobre la pista dura Lotus del Centro Nacional de Tenis de Pekín, en una jornada soleada y de altas temperaturas.

Badosa salió adelante en un partido de constantes vuelcos, con dieciséis roturas, ocho por jugadora, y dificultades para sostener el servicio que la obligaron a perseguir a su rival hasta el tramo final.

El primer juego, de catorce puntos, anticipó la pelea. La española salvó una bola de rotura para conservar su saque, pero Kasatkina empezó a abrir huecos y se adelantó primero 2-1 y después 4-2.

Badosa recuperó ambas desventajas hasta igualar a cuatro, aunque volvió a ceder el servicio en un noveno juego de diez puntos y la australiana cerró la manga. Las cinco dobles faltas y apenas cuatro puntos ganados de diecinueve con el segundo saque lastraron a la española.

La reacción llegó con un 2-0 en el segundo parcial, pero tampoco esa ventaja duró. Los intercambios de roturas devolvieron el equilibrio y Badosa tuvo que superar un juego de dieciséis puntos con 5-5 para conservar su servicio.

En el desempate, Kasatkina se escapó hasta el 5-2, antes de que la española encadenara cuatro puntos y acabara imponiéndose por 9-7, en su tercera bola de set.

Cinco juegos para sobrevivir

La manga definitiva llevó la fragilidad al saque al extremo, con seis roturas en los primeros siete juegos. Kasatkina llegó a dominar por 4-1, pero Badosa enlazó cinco juegos para completar la remontada.

La española sostuvo por primera vez su servicio en ese set para igualar a cuatro, rompió después y cerró con su saque en la segunda bola de partido.

Badosa, que convirtió ocho de sus diez oportunidades de rotura, se enfrentará ahora a la letona Jelena Ostapenko (n.32), vigesimocuarta favorita.