Bassols remonta un 1-4, pero cede ante Rakhimova en Pekín

Pekín, 1 oct (EFE).- La española Marina Bassols (n.131) perdió este jueves ante la uzbeka Kamilla Rakhimova (n.76) por 6-4 y 7-6(2) en la primera ronda del Abierto de China, pese a recuperar dos roturas de desventaja en la segunda manga.

El encuentro duró una hora y 53 minutos sobre la pista dura número 5 del Centro Nacional de Tenis de Pekín, en una jornada soleada y calurosa.

Rakhimova arrancó con una rotura en blanco y se adelantó 2-0, pero Bassols respondió al resto en un cuarto juego de diez puntos y después tomó ventaja por 3-2.

La española tuvo otras dos oportunidades de quiebre en el sexto juego, también de diez puntos, que la uzbeka neutralizó antes de romper para el 4-3. Bassols, que formó parte del combinado español que disputó la semana pasada las finales de la Copa Billie Jean King, resistió con su saque para mantenerse a un juego, aunque Rakhimova cerró el parcial en su primera bola de set.

El comienzo de la segunda manga volvió a favorecer a la raqueta uzbeka, que rompió dos veces y se escapó hasta el 4-1. Esta vez, sin embargo, Bassols encontró una reacción más prolongada, recuperó ambas roturas e igualó a cinco cuando su rival servía para ganar.

La española aún tuvo que salvar dos bolas de quiebre en otro juego de diez puntos para adelantarse 6-5, antes de que Rakhimova conservara su saque y llevara el desenlace al desempate.

Bassols ganó el primer punto, pero la rusa encadenó cinco y cerró por 7-2 en su primera bola de partido. Rakhimova terminó con cinco saques directos frente a uno de la española, que cometió seis dobles faltas.

Así, Rakhimova se enfrentará en segunda ronda a la canadiense Leylah Fernández (n.31), vigésima tercera favorita.