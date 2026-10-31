Canelo vence a Mbilli por decisión unánime; Léster Martínez más cerca que nunca

Saúl “Canelo” Álvarez volvió a la cima. El mexicano venció al francés Christian Mbilli por decisión unánime, con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110, en The Venue de Riad, y recuperó el campeonato supermediano del CMB.

Con el triunfo, Canelo sube su récord a 64-3-2, con 39 nocauts. Mbilli, que llegaba invicto, queda en 29-1-1, con 24 nocauts. El mexicano regresaba al ring tras más de un año sin pelear, tras caer ante Terence Crawford.

Léster Martínez presenció la velada desde Arabia Saudita. El guatemalteco, campeón interino del CMB, fue mencionado durante la función y ahora ve a su rival soñado con el cinturón en las manos.

Mbilli empezó muy bien. El francés combinó su juventud y su energía, y llevó el ritmo en varios asaltos. Canelo fue creciendo y encontró el hígado de su rival con ganchos al cuerpo. En el octavo, a Mbilli le quitaron un punto por reiterados golpes a la nuca. Y en los últimos asaltos se definió todo a favor del mexicano.

El peso de la experiencia

Canelo administró su energía y su experiencia en los asaltos finales. Mbilli se fue cansando, y en el 11 el público gritó “México, México” con la pelea ya encaminada.

El francés todavía metió un susto en el round 12, con un derechazo que puso nerviosa a la esquina mexicana. Pero llegó la campana y los tres jueces vieron ganador al tapatío.

El guatemalteco ya sueña

Léster Martínez, presente en la velada de Riad en la que Canelo Álvarez venció a Christian Mbilli. (Foto Prensa Libre: Esaú Diéguez).

Esta fue la pelea profesional número 69 de Canelo, y la 70 podría ser contra Léster Martínez. El guatemalteco llega con récord de 21-0-1, con 17 nocauts, y es campeón interino del CMB. Viene de ganar por nocaut técnico en el décimo asalto al croata Luka Plantić, en Los Ángeles.

El petenero ha dicho que sueña con enfrentar al mexicano. Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, adelantó que lo más probable es que Martínez tenga otra pelea antes de aspirar al título absoluto, y su situación se definirá en la Convención Anual de noviembre.