Cristiano Ronaldo respondió con 28 goles a la confianza del entrenador Roberto Martínez

Los números de la etapa del técnico español ofrecen perspectiva al debate abierto ahora en Portugal sobre el papel que debe desempeñar Cristiano en la selección a los 41 años.

Lisboa, 1 oct (EFE).- Cristiano Ronaldo, cuya suplencia con el nuevo seleccionador portugués, Jorge Jesus, ha desembocado en uno de los episodios más convulsos de sus 23 años con Portugal, respondió con 28 goles en 37 partidos a la confianza que depositó en él Roberto Martínez durante sus tres años al frente del combinado luso.

Los números de la etapa del técnico español ofrecen perspectiva al debate abierto ahora en Portugal sobre el papel que debe desempeñar Cristiano en la selección a los 41 años.

Martínez se hizo cargo de Portugal en enero de 2023, apenas unas semanas después de que Fernando Santos hubiese sentado al capitán en el banquillo durante la fase decisiva del Mundial de Catar.

Cristiano tenía entonces 37 años, acababa de abandonar el fútbol europeo para fichar por el Al Nassr saudí y su continuidad internacional estaba en cuestión.

El seleccionador español optó, sin embargo, por mantener su confianza en él y Ronaldo respondió con 28 goles en los 37 encuentros que disputó durante la etapa de Martínez, que concluyó después del Mundial de 2026.

Fue el máximo goleador de Portugal durante esos tres años y, además, el segundo jugador más utilizado por Martínez, únicamente por detrás de Bruno Fernandes, que intervino en 41 encuentros.

La cifra resulta especialmente significativa por la edad a la que Cristiano consiguió mantener esa producción: disputó toda la etapa de Martínez entre los 37 y los 41 años.

Su promedio fue de 0,76 goles por partido, cercano al registrado durante la larga etapa de Fernando Santos, con quien marcó 68 tantos en 82 encuentros (0,83), y superior a los de sus primeros seleccionadores.

Con Paulo Bento había conseguido 27 goles en 38 partidos (0,71); con Luiz Felipe Scolari, 21 en 58 (0,36); y con Carlos Queiroz, dos en 18 (0,11).

Decisivo con 40 años

La última Liga de Naciones conquistada por Portugal constituye probablemente el ejemplo más significativo de la vigencia goleadora que mantuvo Cristiano bajo las órdenes de Martínez.

Con 40 años, Ronaldo terminó la edición 2024-2025 con ocho goles en nueve encuentros y marcó en los dos partidos decisivos de la fase final disputada en Alemania.

Anotó el tanto que dio a Portugal la victoria por 2-1 contra Alemania en las semifinales y volvió a marcar en la final contra España, en la que hizo el 2-2 que llevó el encuentro a la prórroga y posteriormente a los penaltis.

Portugal ganó aquella tanda por 5-3 y conquistó su segunda Liga de Naciones, tercer gran título de su historia después de la Eurocopa de 2016 y de la primera Liga de Naciones, conseguida en 2019.

Ronaldo acabó así el torneo levantando un título internacional a los 40 años y habiendo marcado tanto en la semifinal como en la final.

28 de los 110 goles de Portugal

Su peso ofensivo también queda reflejado en el balance completo de la etapa Martínez.

Portugal marcó 110 goles en los 45 encuentros dirigidos por el técnico español, una media de 2,44 por partido, y Cristiano fue autor de 28 de ellos, aproximadamente uno de cada cuatro tantos del equipo durante esos tres años.

Martínez terminó su ciclo con 30 victorias, nueve empates y seis derrotas, un 66,7 % de triunfos, y con la Liga de Naciones de 2025 como principal título.

El escenario es distinto apenas unos meses después.

Con Jorge Jesus en el banquillo, Cristiano fue suplente y no llegó a jugar ante Noruega, algo que no le ocurría estando disponible en un partido oficial de Portugal desde 2008.

El episodio y su posterior salida de la concentración han abierto ahora un debate sobre el lugar que debe ocupar el capitán en esta nueva etapa de la selección.

Las cifras de los tres años anteriores dejan, en cualquier caso, una referencia inmediata: entre los 37 y los 41 años, Cristiano disputó 37 partidos con Roberto Martínez, marcó 28 goles y terminó como máximo realizador de una etapa en la que Portugal conquistó otro título internacional.

Manuel Fuentes