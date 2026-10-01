De Miñaur resiste al argentino Navone y avanza a octavos de final en Pekín

Pekín, 1 oct (EFE).- El australiano Alex de Miñaur (n.10) derrotó este jueves al argentino Mariano Navone (n.45) por 7-6(4) y 6-2 y avanzó a los octavos de final del Abierto de China, tras salvar nueve de las diez oportunidades de rotura que afrontó.

El encuentro duró una hora y 55 minutos sobre la pista dura de la Lotus del Centro Nacional de Tenis de Pekín, bajo un sol que elevó la temperatura respecto a la jornada inaugural y con alrededor de un tercio del aforo ocupado en el primer día de vacaciones de una semana de duración con motivo de la festividad nacional del gigante asiático.

El quinto favorito tuvo que emplearse a fondo ante un Navone que sostuvo el pulso durante una primera manga sin roturas, prolongada durante una hora y tres minutos y resuelta con una exhibición de velocidad del australiano en el punto de set.

La igualdad dejó varios intercambios junto a la red. En el séptimo juego, el argentino desperdició un remate sin llegar a golpear la pelota y después sufrió una dejada de su rival, aunque respondió con otra para conservar el servicio.

Ninguno logró quebrar el saque contrario y el desenlace llegó en el desempate, donde De Miñaur cerró con una jugada que condensó su capacidad defensiva.

Navone lo desplazó por el fondo antes de atraerlo a la red con una dejada al revés y obligarlo a correr de nuevo con otra pelota corta, pero el australiano alcanzó ambas y colocó la última devolución fuera de su alcance.

El argentino reaccionó al inicio del segundo parcial y rompió después de disponer de cinco oportunidades, aunque no consiguió consolidar esa ventaja. De Miñaur encontró más opciones al resto y convirtió tres de sus siete bolas de rotura en la manga.

La resistencia de Navone se prolongó hasta el último juego, cuando dispuso de cuatro ocasiones para recuperar uno de los quiebres con 5-2 en contra. El australiano las neutralizó y cerró en su segundo punto de partido.

Semifinalista en 2025, De Miñaur se medirá al vencedor del encuentro entre el peruano Ignacio Buse (n.35) y el francés Quentin Halys (n.50), mientras que Navone se despide en su primera participación en Pekín.