¿De qué murió Fernando Valenzuela?

El exbeisbolista Fernando Valenzuela falleció el martes 22 de octubre a los 63 años siendo un referente para muchos jugadores jóvenes latinos. Su gran trascendencia en la década de 1980 fue de inspiración, convirtiéndose en leyenda de la MLB.

Cuando tenía 19 años, pasó de vivir de México a Los Ángeles para poder vestir los colores de uno de los equipos más importantes de la MLB, los Dodgers.

La fatídica noticia llega justo cuando la franquicia angelina está lista para medirse a los Yankees de Nueva York en la Serie Mundial 2024.

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, declaró que a Fernando le rendirán un homenaje durante la Serie Mundial 2024 en cuanto se juegue en el Dodger Stadium; “Fernando fue un embajador excepcional del béisbol, tanto en Estados Unidos como en su México natal”, comentó.

Los Dodgers anunciaron su partido pero no ofrecieron más detalles sobre su causa de muerte, aunque se llegó a saber que había estado internado en un hospital de Los Ángeles desde el 30 de septiembre de 2024.

Otro de los detalles que se conocían con respecto a su salud, es que había atravesado algunos problemas en los últimos meses. En septiembre se alejó de su puesto como comentarista de la radio de los Dodgers para poder concentrarse en su bienestar, según ESPN

De acuerdo a la agencia EFE, Fernando pasó por presuntas complicaciones hepáticas que le causaron un colapso multiorgánico.

RIP to @Dodgers legend Fernando Valenzuela 🙏



▫️ 6× All-Star

▫️ 1981 World Series Champion

▫️ 1981 NL Cy Young winner

▫️ 1981 NL ROY

▫️ 1981 MLB Strikeout Leader

▫️ 2× Silver Slugger

▫️ No. 34 retired by Dodgers

▫️ Pitched no-hitter on June 29, 1990 pic.twitter.com/u5y4vA4rur