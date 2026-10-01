El paraguayo Daniel Vallejo arrolla a Rafa Jódar y accede a octavos

Redacción deportes, 1 oct (EFE).- El paraguayo Daniel Vallejo logró este jueves el pase a los octavos de final del torneo ATP 500 de Tokio (Japón) al imponerse al español Rafael Jódar, cuarto cabeza de serie, por 6-1 y 6-3 en una hora y ocho minutos.

Vallejo, procedente de la fase previa, completó un partido muy serio en el Ariake Colosseum ante el tenista español, que no encontró en ningún momento el ritmo del partido y se vio superado claramente por su rival, llegando incluso a cometer dos dobles faltas con su saque.

El paraguayo alcanzó un 63% de acierto en los puntos ganados en la primera devolución y un 72% en el segundo. Sumó 26 puntos a su favor con su servicio por solo 17 del español.

La prueba de la superioridad de Vallejo, 56 del ránking ATP, se reflejó en el último juego, que lo ganó en blanco con un error en el revés de Jódar, 13 del mundo.

Vallejo se medirá en octavos de final al ganador del partido entre el español Alejandro Davidovich y el italiano Matteo Berrettini.