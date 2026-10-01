El Trofeo Antonio Puerta y el Aston Villa de Emery, una atractiva cita durante el parón

Sevilla, 1 oct (EFE).- El Sevilla afronta el viernes en el Sánchez-Pizjuán un interesante amistoso con el que romper la rutina de tres semanas sin competición por el parón de las selecciones nacionales, y así recibe en el XV Trofeo Antonio Puerta, en memoria de este recordado futbolista, a un rival de gran nivel, el Aston Villa inglés del extécnico sevillista Unai Emery.

El Sevilla anunció a mediados de septiembre la visita de Aston Villa y destacó entonces que era “un rival de postín para un trofeo que cumple quince ediciones” y que se puso en marcha “en el verano de 2008, cuando se cumplía un año de la pérdida del insigne canterano nervionense”, fallecido con 22 años el 28 de agosto de 2007 en un hospital de Sevilla, tres días después de sufrir varios desmayos y un paro cardiorrespiratorio mientras disputaba un partido frente al Getafe.

El Aston Villa, primer equipo inglés que participa en la historia de este torneo, cuenta con los españoles Alejandro Garnacho y Pau Torres, amén de otros jugadores importantes como Amadou Onana, Boubacar Kamara, Ibrahim Mbaye, Nicolás Jackson, Joao Gomes o Johan Manzambiel.

Será la quinta vez que la fecha de disputa se aleje de la pretemporada, como ya ocurriera por primera ocasión en noviembre de 2010 ante el Granada. También pasó en noviembre de 2013 y 2016 ante el Almería y el Boca Juniors argentino, respectivamente, así como en marzo de 2019 ante el Schalke 04 alemán.

En lo referente al palmarés, el Sevilla aspira a levantar su decimotercer trofeo de campeón, pues hasta la fecha sólo se lo arrebataron el Granada en la tercera edición -en la tanda de penaltis- y el Boca Juniors en la octava, tras imponerse por 3-4.

En el apartado deportivo, la plantilla que entrena Luis García Plaza, como es habitual en estos parones, se encuentra mermada de futbolistas al estar cinco de ellos con sus selecciones: el portero Odysseas Vlachodimos (Grecia), el lateral Gaby Suazo (Chile), el central Arouna Sangante (Senegal), el medio Giorgi Kochorashvili (Georgia) y el delantero Robbie Ure (Escocia).

Otro que fue convocado era el portero Fran González, pero tuvo que abandonar la concentración de la selección española sub-21 por una merma física, por lo que tampoco estará el viernes ante el Aston Villa, lo mismo a Odysseas, por lo que se queda al frente de la meta el tercer portero de la plantilla, Rafa Romero.

Serán bajas también por lesiones el delantero belga Lucas Stassin y el extremo suizo Rubén Vargas, aunque este ya se entrena desde esta semana parcialmente con el grupo, mientras que el central Kike Salas, ausente en el último partido por una dolencia muscular, trabaja a más ritmo aunque quizás el técnico madrileño no quiera forzar su participación.

El Sevilla, tras el partido del viernes, tendrá el sábado entrenamiento de recuperación, descansará el domingo, lunes y martes y volverá al trabajo el miércoles, día a partir del que ya empezarán a volver los internacionales y se empezará a preparar su siguiente partido, programado para el lunes 12 de octubre en el campo del Levante y que cerrará la octava jornada de LaLiga EA Sports.