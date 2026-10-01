Francisco Cerúndolo remonta ante Van de Zandschulp y resiste en Pekín

Pekín, 1 oct (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo (n.22) remontó este jueves ante el neerlandés Botic van de Zandschulp (n.40) por 5-7, 6-4 y 6-3 y avanzó a los octavos de final del Abierto de China, después de salvar once de las trece bolas de rotura que afrontó.

El encuentro duró dos horas y 48 minutos sobre la pista dura de la Moon del Centro Nacional de Tenis de Pekín, en una jornada soleada y calurosa.

Cerúndolo tuvo que perseguir el marcador desde el inicio, después de ceder su primer turno de saque. Con 5-2 en contra, salvó una bola de set y después levantó otras tres consecutivas al resto, con 40-0, para recuperar la rotura e igualar posteriormente 5-5.

La reacción no bastó para rescatar la manga, que Van de Zandschulp cerró con un nuevo quiebre, pero anticipó la resistencia que acabaría inclinando el partido.

El argentino neutralizó seis oportunidades de rotura en sus dos primeros turnos de servicio del segundo parcial, después de desperdiciar cuatro al resto en el juego inicial. Encontró finalmente el quiebre con 3-3 y forzó la manga decisiva en su tercer punto de set.

Cerúndolo tomó entonces la iniciativa con una rotura de entrada y sostuvo la ventaja pese a la insistencia del neerlandés, que dispuso de dos ocasiones para recuperarla en el sexto juego.

Van de Zandschulp acumuló sus cinco dobles faltas en ese último parcial, mientras que el argentino apenas cedió seis puntos con el servicio y sentenció al resto en su primera bola de partido.

El triunfo amplía a 5-0 el dominio de Cerúndolo en sus enfrentamientos y lo mantiene en competición tras las eliminaciones de sus compatriotas Thiago Agustín Tirante (n.52), Juan Manuel Cerúndolo (n.53) y Mariano Navone (n.45).

En octavos se medirá al vencedor del encuentro entre el kazajo Alexander Bublik (n.20) y el checo Jakub Mensik (n.14), octavo cabeza de serie.