Graham: Cada Barça-Real Madrid “es otra historia y hay que demostrar si eres mejor”

“(Los precedentes) te ayudan, creo, pero a la vez es como cada temporada cuando empiezas de nuevo, es otra historia, otro equipo. Sabes que tienes que demostrar otra vez si realmente eres mejor y por eso, para mí y para el equipo, siempre es una motivación extra cuando toca jugar el primer clásico de la temporada”, argumenta la internacional noruega sobre el encuentro de la Liga F (máxima categoría del fútbol femenino en España).

Barcelona (España), 30 sep (EFE).- La delantera noruega del Barcelona Caroline Graham Hansen (Oslo, 1995) reconoce en una entrevista con EFE que los precedentes ante el Real Madrid, con 24 victorias de las azulgrana por una derrota, ayudan con vistas al encuentro de este domingo, aunque también obligan al equipo catalán a “demostrar otra vez si realmente eres mejor”.

“(Los precedentes) te ayudan, creo, pero a la vez es como cada temporada cuando empiezas de nuevo, es otra historia, otro equipo. Sabes que tienes que demostrar otra vez si realmente eres mejor y por eso, para mí y para el equipo, siempre es una motivación extra cuando toca jugar el primer clásico de la temporada”, argumenta la internacional noruega sobre el encuentro de la Liga F (máxima categoría del fútbol femenino en España).

Un conjunto blanco con argumentos para exigir al Barça

Precisamente porque cada temporada empieza de cero, Graham Hansen espera un Real Madrid diferente al de cursos anteriores. El conjunto blanco ha incorporado a nueve futbolistas, entre ellas la sueca Felicia Schröder, por 1,5 millones de euros, en una operación récord en el fútbol femenino, y la delantera azulgrana prevé un rival competitivo.

“Tiene un buen equipo y ha fichado a gente que lo está haciendo muy bien. Yo creo que, como siempre, sabemos que es un partido que exige mentalidad, jugar bien, estar preparadas y hacer lo que toca en cada momento, según lo que pide el partido. Así que máxima concentración por nuestra parte y a luchar con todo, como siempre”, advierte.

Más allá de la calidad de las dos plantillas, Graham Hansen sitúa la ambición y el sacrificio entre los factores que pueden decidir un encuentro en el que el historial pierde peso cuando empieza a rodar el balón.

“Por mucho que seas mejor o peor, el fútbol y estos partidos vienen también de la ambición y el sacrificio que dejas en el campo para ganarlo”, subraya.

Esa exigencia también se explica por la motivación de un Real Madrid que, temporada tras temporada, busca acortar distancias con el Barcelona y que volverá a afrontar este duelo con el objetivo de cambiar una estadística que pesa.

“Son un equipo que lucha, que tiene mucha calidad y que cada año tiene muchas ganas de ganarnos”, destaca la noruega. “La estadística está muy a favor nuestro. Sabemos que ellas quieren cambiarla y nosotras queremos mantenerla. Conocemos la situación y tenemos mucho respeto por ellas, pero, al mismo tiempo, queremos ganar como siempre”, remarca.

“El plus” del Spotify Camp Nou

El escenario será otro de los alicientes del encuentro. El Barcelona volverá a disputar el encuentro contra el Real Madrid en el Spotify Camp Nou, feudo del equipo masculino, después del duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la pasada temporada, que terminó con un contundente 6-0 para las locales.

Graham Hansen destaca especialmente el efecto que tiene el templo azulgrana sobre el equipo y la conexión con una afición que, en su opinión, puede convertirse en un factor diferencial.

“Cada vez que jugamos allí es especial. Cuando lo hacemos, te sientes muy bien; es como si el estadio te diera un plus. Es muy especial poder jugar allí porque te sientes como en casa. Y, bueno, a nosotras nos da muchísimas ganas de poder disputar este partido allí”, comenta.

La noruega considera que el equipo debe aprovechar ese ambiente y devolver el apoyo de la grada con una actuación a la altura de la cita. “Vamos a aprovecharlo a nuestro favor, porque nuestra afición merece que estemos bien y que ganemos este partido ahí”, reivindica.

El Real Madrid-Barça espera al Bernabéu

Mientras el Barcelona ya ha llevado al equipo femenino al Spotify Camp Nou, el Real Madrid todavía no ha disputado un partido oficial de su sección femenina en el Santiago Bernabéu. Graham Hansen confía en que esa situación cambie y que este duelo pueda trasladarse algún día al feudo madridista.

“Ese día seguramente llegará. Espero que sea cuanto antes, porque las chicas se lo merecen y creo que el clásico también lo merece”, confía.

Para la delantera azulgrana, que los grandes partidos del fútbol femenino se disputen en los principales estadios no sólo reforzaría el atractivo de estos enfrentamientos, sino que contribuiría al crecimiento de la disciplina más allá de España. “Ayudaría muchísimo al fútbol femenino, no sólo aquí, sino también a nivel mundial”, defiende.

Adrián Vázquez