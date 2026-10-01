Halys frena la reacción del peruano Buse y lo despide de Pekín

Pekín, 1 oct (EFE).- El francés Quentin Halys (n.50) derrotó este jueves al peruano Ignacio Buse (n.35) por 6-1 y 7-6(3) y avanzó a los octavos de final del Abierto de China, tras contener la reacción de su rival en la segunda manga.

El encuentro duró una hora y 26 minutos sobre la pista dura de la Brad Drewett del Centro Nacional de Tenis de Pekín, bajo un sol intenso y con temperaturas elevadas.

Buse dispuso de una oportunidad para romper en un primer juego de dieciocho puntos y seis pasos por iguales, pero Halys conservó el servicio y tomó enseguida el mando con un quiebre en el siguiente turno.

El peruano ganó en blanco su único juego de la manga para recortar a 3-1, aunque no logró frenar al francés, que añadió otra rotura sin ceder un punto y cerró el parcial en su tercera bola de set, después de treinta minutos.

Halys prolongó su dominio al inicio del segundo, con un nuevo quiebre en blanco y una ventaja de 2-0. Sin embargo, Buse resistió cuando el partido amenazaba con escapársele definitivamente.

Con 4-2 en contra, salvó dos oportunidades de rotura y después aprovechó su primera opción al resto para igualar 4-4. Ambos conservaron desde entonces sus servicios hasta un desempate que el francés resolvió por 7-3.

Halys terminó con nueve saques directos y ganó el 81 % de los puntos disputados con su primer servicio, un recurso decisivo para superar el intento de remontada.

Buse se despide así en su debut en Pekín, mientras que el francés se medirá al australiano Alex de Miñaur (n.10), vencedor hoy del argentino Mariano Navone (n.45).