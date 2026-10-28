¡Histórico! Los Cerveceros conquistan su primera Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee hicieron historia este miércoles 28 de octubre al vencer 4-1 a los Rays de Tampa Bay en el quinto partido de la Serie Mundial y conquistar el primer título de su historia en las Grandes Ligas.

Milwaukee cerró la serie después de haber tomado una ventaja de 3-0 con sus victorias en los primeros encuentros. Sin embargo, Tampa Bay reaccionó en el cuarto duelo y se impuso 4-3 en un emocionante partido que necesitó 12 entradas para definirse, con lo que evitó la barrida y prolongó la lucha por el campeonato.

La respuesta de los Cerveceros llegó en el quinto compromiso. Con una victoria por 4-1, el equipo de Milwaukee puso fin a la serie y alcanzó una conquista que había esperado durante décadas.

Un camino de dominio y resistencia

Los Cerveceros comenzaron su camino al título el viernes 23 de octubre con una victoria por 3-2. En el segundo encuentro, disputado el sábado 24, remontaron una desventaja de cuatro carreras para imponerse 5-4 y ampliar su ventaja.

El lunes 26, Milwaukee firmó una contundente victoria por 10-1 que lo dejó a un triunfo del campeonato. La ofensiva destacó con una quinta entrada histórica, en la que anotó ocho carreras con dos outs y encadenó siete imparables en esas circunstancias. El equipo terminó el encuentro con 16 hits, frente a solo tres de Tampa Bay.

El venezolano Jackson Chourio conectó cuatro imparables en cinco turnos, anotó dos carreras e impulsó otra. Su compatriota William Contreras aportó tres hits y una carrera remolcada, mientras el lanzador Robert Gasser trabajó seis entradas sin permitir carreras y concedió apenas un imparable.

Cuando Milwaukee parecía encaminado a una barrida, los Rays encontraron la manera de prolongar la serie. Su victoria por 4-3 en 12 entradas les permitió mantenerse con vida, aunque los Cerveceros respondieron en el quinto partido para sellar la conquista.

Una franquicia que esperó por su primera corona

La historia de los Cerveceros comenzó en 1969, cuando nacieron como una franquicia de expansión de la Liga Americana. En 1970, el equipo se trasladó a Milwaukee y adoptó el nombre de Cerveceros, en homenaje a la tradición cervecera de la ciudad.

En 1998 pasó a competir en la Liga Nacional, convirtiéndose en una de las franquicias que han participado en ambas ligas de las Grandes Ligas.

Milwaukee no disputaba una Serie Mundial desde 1982. Más de cuatro décadas después de aquella aparición, los Cerveceros regresaron al escenario más importante del beisbol y consiguieron el objetivo que se les había escapado durante toda su historia.

La victoria por 4-1 ante Tampa Bay puso el broche de oro a la campaña y convirtió a Milwaukee en campeón por primera vez. Los Cerveceros ya tienen su lugar en la historia de las Grandes Ligas.