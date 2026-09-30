La película sobre Alexia Putellas comienza a rodarse y llegará a los cines en 2027

Madrid, 30 sep (EFE).- La película inspirada en la futbolista Alexia Putellas ha comenzado a rodarse en localizaciones de Cataluña y Valencia, una producción que tratará los orígenes y primeros años de la doble Balón de Oro y campeona del mundo en 2023, y llegará a los cines en 2027.

La cinta estará dirigida por Lucía Alemany, conocida por su largometraje ‘La inocencia’, que se estrenó en el Festival de San Sebastián y estuvo nominada a dos premios Goya y siete premios Gaudí.

Además, está escrita por Valentina Viso y Daniel González y protagonizada por Madicken Mauri-Sandaker y Emma Masoliver como Alexia; Roger Casamajor, como su padre (Jaume) y Marina Salas, como su madre (Eli), según un comunicado.

Se trata de una producción de LAZONA, LACIMA, You First Originals (Gersh) y Odessa Films, distribuida por LAZONA, con la participación de Movistar Plus y 3Cat.

Los productores han descrito la cinta como “una historia de superación y de amor familiar”, que además es “inspiradora para toda una generación”, según Alemany.

En 2021, Putellas recibió el Balón de Oro y ganó la Liga con el FC Barcelona femenino, la Copa de la Reina y la Liga de Campeones. En 2023, ganó el Mundial de fútbol femenino como parte de la selección española.

“Sin embargo, la repercusión de Alexia va mucho más allá del terreno de juego”, indica el comunicado, ya que “su talento, sus éxitos y su liderazgo han contribuido a cambiar la mirada sobre el fútbol femenino y a abrir camino para nuevas generaciones”.