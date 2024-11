Max Verstappen gana en Las Vegas su cuarto título seguido de la Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se coronó por cuarta vez consecutiva como campeón de Fórmula 1 la madrugada del 24 de noviembre en el Gran Premio de Las Vegas (Estados Unidos), donde se impuso con rotundidad el británico George Russell (Williams).

El insaciable 'Mad Max' sólo necesitaba terminar por delante de su último rival, el británico Lando Norris (McLaren), para coronarse en la glamurosa capital del juego y empatar en el palmarés histórico a dos gigantes como Sebastian Vettel y Alain Prost.

Aunque todavía quedan dos carreras más en el calendario, la estrella de Red Bull aseguró su objetivo a la primera al cruzar la línea de meta en quinta posición mientras Norris fue sexto.

"Ha sido una temporada larga, complicada, increíble, muy exigente para mí también como persona (...) Este cuarto título es algo que nunca pensé que fuera posible", aseguró el tetracampeón desde un podio erigido frente a las fuentes gigantes del Hotel Bellagio.

El neerlandés arrancó la campaña a toda velocidad, con siete triunfos en las primeras diez pruebas, pero después atravesó por un prolongado bajón de resultados que dio alas a Norris.

"Este título es diferente a los demás", desarrolló después Verstappen ante la prensa. "Empezamos bien la temporada, pero luego tuvimos algunas carreras difíciles. Es ahí cuando estoy orgulloso del equipo. No teníamos el auto más rápido pero nos mantuvimos unidos, trabajamos mucho ysupimos mantener la calma".

Con su resultado del sábado, Verstappen ostenta una ventaja ya inalcanzable de 63 puntos sobre Norris. El neerlandés es el sexto piloto en la historia en lograr al menos cuatro campeonatos, igualando la cosecha del alemán Vettel y el francés Prost.

Pero, con sólo 27 años, Verstappen tiene tiempo por delante para intentar igualar los cinco campeonatos del mítico piloto argentino Juan Manuel Fangio y lanzarse al asalto del récord de siete que comparten el británico Lewis Hamilton y el alemán Michael Schumacher (siete).

"No pienso en ello, pero si ocurre, mejor. Ya estoy muy orgulloso con cuatro títulos", afirmó Verstappen sobre el reto de alcanzar a Hamilton y Schumacher. Verstappen y Red Bull "hicieron un gran trabajo una vez más, por cuarto año consecutivo", le reconoció Hamilton. "Creo que va a ser difícil batirle el año que viene".

