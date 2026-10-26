Deporte Internacional
¿Por qué Lionel Messi no asistió al Balón de Oro 2026? La razón de su ausencia
Lionel Messi fue uno de los grandes ausentes en la ceremonia del Balón de Oro 2026, celebrada en Londres. Su decisión llamó la atención del mundo del fútbol.
El capitán del Inter Miami, Lionel Messi decidió ausentarse de la gala del Balón de Oro 2026 y priorizar el torneo juvenil como muestra de apoyo a la Sub-1 6 de la Messi Cup. (Foto Prensa Libre: EFE)
El argentino Lionel Messi, capitán del Inter Miami, fue nominado por decimoséptima vez al Balón de Oro, en su edición 2026; sin embargo, optó por ausentarse de la ceremonia y permanecer en Estados Unidos para centrar su atención en el desarrollo de las nuevas generaciones de futbolistas.
La ceremonia del Balón de Oro fue organizada por France Football y la UEFA en el teatro London Palladium, en Londres.
A diferencia de otros años, Messi decidió no asistir a la alfombra roja en Europa y prefirió quedarse en Estados Unidos. El delantero acudió a las instalaciones del Inter Miami para presenciar el partido de las categorías juveniles entre Boca Juniors y el Cornellà, en apoyo a los jóvenes talentos que participan en el torneo.
El compromiso con el desarrollo de academias internacionales
La decisión del jugador responde al respaldo institucional que mantiene hacia la competencia impulsada por su productora. La Messi Cup se consolida como un torneo internacional amistoso, enfocado en la categoría sub-16, cuyo propósito es reunir a academias de élite de distintas partes del mundo para fomentar el intercambio deportivo y cultural entre jóvenes talentos.
Con su asistencia al partido entre el conjunto argentino y el club europeo, el delantero restó protagonismo a la premiación tradicional en Londres para respaldar un proyecto orientado a la formación integral de futbolistas en territorio estadounidense.
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