Sofía Domínguez: “Siempre he querido saber lo que es la liga española”

A Coruña, 1 oct (EFE).- La internacional argentina Sofía Domínguez expresó este jueves, durante su presentación como nueva jugadora del Dépor, su satisfacción por haber dado el salto al fútbol español, “un sueño” que tenía desde pequeña.

“Estoy muy ilusionada, desde chica una busca crecer e ir a lo mejor, y el Dépor y la liga española lo son. Siempre he querido saber lo que es la liga de España, y qué mejor que hacerlo en un club tan grande como el Dépor”, comentó en rueda de prensa la exfutbolista del FC Basel suizo.

Domínguez, a la que el conjunto blanquiazul perderá durante diez días a partir de la próxima semana por el doble compromiso amistoso que disputarán Argentina y Brasil en el camino de preparación para el Mundial 2027, dijo que en estos primeros partidos se ha sentido “muy cómoda” con el Dépor, con el que ya ha celebrado un gol en la victoria ante el Granada (0-3).

“Ese gol ha sido una alegría enorme, estoy supercontenta. Ese gol reflejó la unión que hay en el vestuario porque yo marqué, pero la arquera incluso vino a celebrarlo con nosotras. Yo hice el gol, pero para eso 10 compañeras tuvieron que esforzarse al máximo para que la pelota llegase a mí”, subrayó.

Por su parte, el máximo responsable del área femenina del Dépor, Kevin Cabado, elogió “la polivalencia” de Sofía Domínguez porque puede actuar “tanto en el lateral derecho como en posiciones interiores”.

“Ha venido a sumar desde el primer día, está creciendo mucho y se ha adaptado muy rápido al fútbol español. Nos ofrece unas características muy determinadas, sobre cuando queremos ser un equipo protagonista. Sofía viene con mucha hambre”, sentenció.