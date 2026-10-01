Tiafoe derrota en dos sets a Nishikori en la despedida del japonés

Deporte Internacional

Tiafoe derrota en dos sets a Nishikori en la despedida del japonés

|

TOKIO (Japón), 01/10/2026.- El japonés Kei Nishikori (dcha.) y el estadounidense Frances Tiafoe se saludan tras su partido de dieciseisavos de final del torneo de tenis Japan Open en el Ariake Colosseum de Tokio, Japón, el 1 de octubre de 2026. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

TOKIO (Japón), 01/10/2026.- El japonés Kei Nishikori (dcha.) y el estadounidense Frances Tiafoe se saludan tras su partido de dieciseisavos de final del torneo de tenis Japan Open en el Ariake Colosseum de Tokio, Japón, el 1 de octubre de 2026. EFE/EPA/FRANCK ROBICHON

Tokio, 1 oct (EFE).- El tenista estadounidense Frances Tiafoe (n.8) arrolló este jueves al japonés Kei Nishikori (n.436) para avanzar a la segunda fase del torneo de Tokio, poniendo fin a la que será la última aparición profesional ante su público del nipón, que anunció su retirada el pasado abril.

Tiafoe se impuso por 6-4 y 6-4, en un partido que duró una hora y cuarto.

Aunque Nishikori, ganador del torneo en 2012 y 2014, logró firmar grandes puntos, al final no fue suficiente para repeler los poderosos golpes del estadounidense, que se enfrentará al francés Arthur Fils (n.9) en la ronda de 16.

El torneo de Tokio de tenis arrancó este miércoles con el español Carlos Alcaraz (n.3 ATP), campeón de la edición de 2025, como primer cabeza de serie y que comenzará su defensa del título enfrentándose este jueves al estadounidense Alex Michelsen (n.34).

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Agencia EFE 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM