Xavi Albert celebra la continuidad del cubano Rivero: Ha respondido muy bien, nos mejora

València, 1 oct (EFE).- El técnico del Valencia Basket, Xavi Albert, celebró que el club haya extendido hasta el final de la campaña el contrato temporal del interior cubano Jasiel Rivero y destacó que aporta cosas al equipo que no tenía y también cómo ha respondido al tipo de juego que hace el equipo.

“Jasiel fue una oportunidad de mercado, llegó con un contrato temporal y en este tiempo ha demostrado que tiene cosas que aportar al grupo que no teníamos y ha respondido muy bien en un tipo de juego. Mejora la plantilla y tiene sentido estructural a nivel deportivo y económico”, explicó en una rueda de prensa.

El técnico del conjunto valenciano añadió que Rivero les ha dado “una muy buena versión competitiva” y que ha aportado movilidad y físico.

Ademas, Albert destacó que el cubano ha demostrado que tiene “capacidad” para alternar campos a altas velocidades. “No hay impedimentos en la plantilla actual para jugar a este ritmo”, señaló Albert, que recordó que están abiertos a nuevos movimientos.

“Somos siempre muy claros con la configuración de la plantilla, es una plantilla viva, donde nos ponemos pocas limitaciones. Cuando vemos algo que podemos atacar y mejorar, lo cambianos”, resumió.