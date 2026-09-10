65 Vuelta a Guatemala: este es el recorrido de las 10 etapas que definirán al campeón

La 65 Vuelta a Guatemala ya tiene recorrido oficial. La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala presentó el trazado de la competencia, que se disputará del 23 de octubre al 1 de noviembre, estará dividida en 10 etapas y, de acuerdo con la suma de las distancias anunciadas para cada jornada, tendrá un recorrido de 1,437.7 kilómetros.

El campeón defensor será el colombiano Óscar Garzón, del equipo GW Erco Shimano, quien buscará repetir el éxito conseguido en la edición anterior. La ruta llevará al pelotón por diferentes puntos del país y combinará jornadas de larga distancia, recorridos en circuito y una cronoescalada.

La competencia comenzará el viernes 23 de octubre con una exigente primera etapa de 215.7 kilómetros, entre El Progreso Guastatoya y Puerto Barrios.

La segunda jornada, de 212 kilómetros, partirá de Morales, Izabal, y finalizará en San Antonio La Paz.

El domingo 25 de octubre se disputará la tercera etapa, de 200 kilómetros, entre Antigua y Coatepeque.

Así se disputarán las 10 etapas

Etapa 1 — viernes 23 de octubre | 215.7 km

El Progreso Guastatoya – El Rancho – Teculután – Santa Cruz – Zacapa – Gualán – Los Amates – Morales – Puerto Barrios.

Etapa 2 — sábado 24 de octubre | 212 km

Morales, Izabal – Los Amates – Gualán – Santa Cruz – Teculután – El Rancho – Guastatoya – Sanarate – San Antonio La Paz.

Etapa 3 — domingo 25 de octubre | 196.5 km

Antigua – Escuintla – Libramiento de Santa Lucía Cotzumalguapa – San Antonio – San Bernardino – Mazatenango – Cuyotenango – Retalhuleu – Coatepeque.

Etapa 4 — lunes 26 de octubre | 119 km

San Felipe, Retalhuleu – Coatepeque – Pajapita – Cruce La Virgen – Catarina – El Rodeo – San Rafael Pie de la Cuesta.

Etapa 5 — martes 27 de octubre | 103 km

Catarina, San Marcos – Cruce de La Virgen – Pajapita – Coatepeque – Las Victorias – Retalhuleu – Santa María de Jesús – El Túnel – Zunil – Cantel – Quetzaltenango.

Etapa 6 — miércoles 28 de octubre | 139.4 km

San Cristóbal – El Migrante – Autopista – Salcajá – El Migrante – Paxtoca – El Migrante – Quetzaltenango – Palestina de Los Altos – San Pedro San Marcos.

Etapa 7 — jueves 29 de octubre | 142.5 km

La Esperanza – circuito en Quetzaltenango, cinco vueltas – Salcajá – Alaska – Nahualá – La Cuchilla – Los Encuentros – Piedra María Tecún.

Etapa 8 — viernes 30 de octubre | 22.6 km

Cronoescalada: San Juan La Laguna – San Pablo – Santa Clara – Pamezabal.

Etapa 9 — sábado 31 de octubre | 139.1 km

Sololá – La Cuchilla – Pamezabal – La Cuchilla – Los Encuentros – Chupol – Tecpán – Patzicía – Libramiento El Tejar – Ciudad Vieja.

Etapa 10 — domingo 1 de noviembre | 121.3 km

Villa Linda – circuito Anillo Periférico, siete vueltas.