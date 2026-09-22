Atletas del COG advierten sobre los riesgos de la iniciativa de ley 6690 para el deporte guatemalteco

La Comisión de Atletas del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) manifestó este martes, su preocupación por las posibles consecuencias que podría generar la iniciativa de ley 6690, conocida como Ley Temporal del Rescate Nacional del Deporte Federado guatemalteco, sobre la participación internacional de los deportistas.

A través de un video publicado en sus redes sociales, un grupo de atletas señalaron que las federaciones y asociaciones nacionales deben cumplir con las normativas de los organismos deportivos internacionales. Advirtieron que un eventual conflicto podría afectar la participación en competencias, procesos clasificatorios y oportunidades de representar a Guatemala.

La comisión recordó que el país ya enfrentó una suspensión internacional, durante la cual los deportistas tuvieron que competir como atletas independientes, sin representar la bandera ni utilizar el himno nacional. También explicó que una suspensión del Comité Olímpico y la desafiliación de una federación nacional no necesariamente tienen las mismas consecuencias.

"No estamos diciendo que una suspensión o una desafiliación necesariamente se vaya a dar. Estamos diciendo que las consecuencias y los impactos deben conocerse antes de tomar decisiones que puedan llegar a afectar la carrera deportiva de miles de guatemaltecos", expresaron los atletas.

La Comisión de Atletas destacó que detrás de cada deportista hay años de preparación, sacrificios y procesos de clasificación. Por ello, pidió que se conozcan los posibles efectos de la iniciativa antes de tomar decisiones que puedan comprometer sus carreras y oportunidades internacionales.

"No estamos defendiendo intereses políticos ni particulares. Estamos defendiendo al atleta, sus oportunidades y su derecho a competir y representar a Guatemala dignamente", concluyó el pronunciamiento. La iniciativa 6690 fue conocida por el pleno del Congreso y recibió un dictamen favorable con modificaciones de la Comisión de Deportes.