Deporte Nacional
El boxeador guatemalteco Kevin Anton venció a Freudis Rojas y llega al Top 10 del superwélter
El pugilista Kevin Anton venció por decisión unánime al cubano Freudis Rojas Jr en Phoenix Arizona para mantener su invicto y consolidarse entre los mejores del mundo en las 154 libras según el ranking de BoxRec.
Kevin Anton conecta un golpe a Freudis Rojas Jr durante el combate que le permitió retener el título Continental de las Américas del CMB en Phoenix Arizona. (Foto Prensa Libre: ProBox TV).
El boxeador guatemalteco Kevin Anton sigue escribiendo su historia. El pugilista de padre originario de Huehuetenango venció por decisión unánime a Freudis Rojas Jr en el Rawhide Western Town de Phoenix Arizona para retener el título Continental de las Américas del CMB en la categoría superwélter.
Anton que llegó al combate con un récord de 14-0 y 12 nocauts se impuso ante un rival que registraba 15-1 y que llegó al encuentro en sustitución de Yan Marcos quien se lesionó durante su campamento de preparación. El guatemalteco demostró una vez más su superioridad en la división superwélter de las 154 libras.
El pesaje del combate pactado a diez asaltos no generó inconvenientes. “Guatemala ya llegamos, aquí estamos vamos mis chapines que vivan los 502” declaró Anton sobre el ring tras el combate en lo que fue un mensaje directo al país que lo sigue con orgullo.
Anton apunta al título mundial
Con este triunfo BoxRec ubicó a Anton en el Top 10 del peso superwélter a nivel mundial en lo que es el reconocimiento más importante de su carrera hasta el momento. Los campeones actuales de la división son Jaron Ennis en la AMB y OMB Sebastián Fundora en el CMB y Josh Kelly en la FIB.
El guatemalteco que bajó del ring con la bandera chapina en su espalda ya espera a su próximo rival posiblemente antes de que termine el año. Con 15 victorias sin derrota y su posición en el Top 10 del CMB Anton se perfila como uno de los boxeadores guatemaltecos con mayor proyección hacia un título mundial.
THE NEXT GUATEMALAN SUPERSTAR 🇬🇹🏆 Kevin Anton gets his hand raised against Freudis Rojas Jr and retains his WBC Continental Americas title in Phoenix. #AntonVsRojas #ProBoxTV https://t.co/RTxrsBMlKO— ProBox TV (@ProBox_TV) October 17, 2026