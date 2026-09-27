Empate amargo para María Micheo: igualó ante Mai Soliman tras una cerrada pelea en California

María "La Imparable" Micheo no consiguió la victoria que buscaba. La boxeadora guatemalteca protagonizó una pelea muy disputada ante la australiana Mai Soliman en el Commerce Casino de California en la eliminatoria del CMB supermosca donde los tres jueces dieron veredictos distintos que terminaron en empate dividido tras 10 asaltos de mucho intercambio.

Las tarjetas de los jueces reflejaron lo parejo del combate. Una favoreció a Soliman por 99-91 otra dio ganadora a Micheo por 97-93 y la tercera cerró en 95-95 en lo que fue uno de los resultados más ajustados que puede darse en el boxeo profesional.

La guatemalteca utilizó los ganchos de izquierda como su principal arma durante el combate. Sin embargo en el décimo y último asalto Soliman tomó mayor control y cerró con más autoridad dejando el resultado en manos de los jueces.

El empate evitó que Micheo consiguiera el triunfo que necesitaba para acercarse a una pelea por el título mundial supermosca del CMB en lo que representa un resultado agridulce para la boxeadora guatemalteca.

Micheo habló tras el combate

"Entrené para ganar lastimosamente los jueces no vieron mi victoria. Debo seguir preparándome" afirmó Micheo tras el combate dejando clara su inconformidad con la decisión de los jueces en California.

La guatemalteca también dejó claro que quiere volver pronto al ring y que sus objetivos siguen intactos. "Quiero ser la mejor y para ello debo pelear contra las mejores" señaló Micheo en lo que refleja la mentalidad de una boxeadora que no piensa rendirse pese al resultado adverso.

Por su parte Soliman también valoró positivamente la pelea. "La preparación para la pelea fue un gran éxito. ¡Volveremos!" afirmó la australiana quien debutó en Estados Unidos con esta eliminatoria del CMB supermosca en el Commerce Casino de California.