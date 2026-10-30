Deporte Nacional
EN VIVO: la montaña pone a prueba a los favoritos; siga la cronoescalada de la Vuelta a Guatemala
La 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 vive este viernes una jornada decisiva con la disputa de la octava etapa, una cronoescalada individual de 22.6 kilómetros que pondrá a prueba a los principales aspirantes al título.
Wilson Chonay y Mardoqueo Vásquez buscan acercarse al líder: siga la octava etapa.(Foto Prensa Libre: Erick Ávila).
La 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 continúa este viernes 30 de octubre con una de las jornadas más importantes de la competencia: la octava etapa, una exigente cronoescalada individual de 22.6 kilómetros entre San Juan La Laguna, San Pablo La Laguna, Santa Clara La Laguna y Pamezabal.
Todas las miradas estarán puestas en el colombiano Cristian Rico, del equipo NU Colombia, quien defenderá el suéter amarillo de líder en una prueba que podría provocar cambios importantes en la clasificación general.
Por su parte, los guatemaltecos Wilson Chonay y Mardoqueo Vásquez afrontan una oportunidad clave para recortar diferencias y acercarse al primer puesto de la clasificación general. Ambos corredores buscarán aprovechar sus condiciones como escaladores para descontar segundos valiosos y mantenerse en la lucha por el podio.
La subida hacia Pamezabal promete una jornada de máxima exigencia, en la que cada segundo será determinante. Con pocas etapas por disputarse, la lucha por el liderato entra en una fase decisiva.
Siga aquí EN VIVO el minuto a minuto, los resultados y todas las incidencias de la octava etapa de la Vuelta a Guatemala 2026.