EN VIVO: La sexta etapa de la Vuelta a Guatemala pone a prueba al líder; siga aquí el minuto a minuto

La emoción de la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 continúa este miércoles 28 de octubre con la disputa de la sexta etapa, una jornada de 147 kilómetros que volverá a poner a prueba a los mejores escaladores de la competencia. Después de la exigente etapa reina, el pelotón afrontará un recorrido montañoso que podría provocar cambios importantes en la clasificación general.

La ruta pasará por San Cristóbal, El Migrante, Autopista, Salcajá y Paxtocá, en un circuito de cinco vueltas, antes de dirigirse hacia Quetzaltenango, Palestina de los Altos y San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, donde estará ubicada la meta. Los constantes ascensos convertirán esta jornada en una de las más exigentes de la competencia.

La atención estará centrada en el colombiano Cristian Rico, del equipo NU Colombia, quien defenderá el suéter amarillo después de asumir el liderato de la clasificación general al finalizar la quinta etapa.

Sin embargo, la diferencia es mínima. El costarricense Alejandro Granados ocupa la segunda posición, a solo cuatro segundos del líder, mientras que el guatemalteco Wilson Chonay, ganador de la etapa reina, se encuentra en el tercer puesto, a 37 segundos.

Con diferencias tan ajustadas entre los principales aspirantes al título, la sexta etapa podría resultar determinante en la lucha por el liderato de la competencia.

Siga aquí EN VIVO el minuto a minuto, los resultados y todas las incidencias de la sexta etapa de la Vuelta Ciclística a Guatemala 2026.