EN VIVO: la Vuelta a Guatemala 2026 afronta su etapa reina con una modificación en la línea de meta

La emoción de la 65.ª Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 continúa este martes 27 de octubre con la disputa de la esperada quinta etapa, considerada la etapa reina de la competencia. La jornada estará marcada por la alta montaña, un terreno ideal para los escaladores que buscan dar el golpe en la clasificación general.

El costarricense Alejandro Granados, del equipo Colono Bikestation Kolbi, afrontará la jornada con el sueter de líder y con la misión de defender su ventaja en uno de los recorridos más exigentes de la presente edición. Sin embargo, la tarea no será sencilla, ya que sus principales perseguidores se mantienen muy cerca en la clasificación.

Entre los rivales más peligrosos aparecen el guatemalteco José David Canastuj, del equipo ECA Electricidad, y el colombiano Cristian Rico, del NU Colombia, quienes se encuentran a menos de un minuto del liderato. Ambos intentarán aprovechar las largas subidas para recortar diferencias y luchar por el primer lugar de la general.

Más atrás en la clasificación también se mantienen corredores con posibilidades de protagonizar una gran actuación, como Wilson Chonay, Miguel Ángel Díaz, Jhonatan Steven Chaves y Mardoqueo Vásquez, quienes buscarán sacar provecho de las condiciones montañosas para acercarse a los puestos de privilegio o incluso pelear por el liderato.

La quinta etapa tendrá un recorrido de 139 kilómetros, con predominio de ascensos y pendientes exigentes que podrían provocar cambios importantes en la clasificación general. El trayecto comenzará en Catarina, San Marcos, y pasará por Cruce La Virgen, Pajapita, Coatepeque, Las Victorias, Retalhuleu, Santa María de Jesús, El Túnel, Zunil y Cantel, antes de finalizar en Quetzaltenango, donde la meta estará ubicada en la avenida La Independencia.

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