EN VIVO | Lester Martínez vs. Luka Plantić: siga el minuto a minuto de la pelea

Lester Martínez sube al ring esta noche en Los Ángeles para defender por primera vez su título interino del CMB supermediano ante el croata Luka Plantić. El guatemalteco llega con récord invicto de 20 victorias 0 derrotas y 1 empate con 16 nocauts.

Plantić llega como uno de los retadores más fuertes al que se ha enfrentado Lester. El croata presenta una marca de 13 victorias sin derrotas con 10 nocauts y busca salir de Los Ángeles como nuevo campeón interino del CMB.

El combate está pactado a 12 rounds y el ganador quedaría en posición privilegiada para pelear por el título mundial absoluto de las 168 libras apuntando a nombres como Canelo Álvarez o Christian Mbilli.

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29 de agosto 2026, 17:00h Cartelera



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29 de agosto 2026, 16:27h ¡Nocaut! Amador Méndez vence a Morales



El guatemalteco Hugo Amador Méndez representó a Guatemala con una victoria por nocaut ante Jonathan Martín Morales Méndez en el USC Galen Center de Los Ángeles.

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29 de agosto 2026, 15:30h ¡Inicia el evento!

El USC Galen Center de Los Ángeles abre sus puertas esta noche con Lester Martínez vs. Luka Plantić como combate estelar y Najee López vs. Juan Carrillo como coestelar.