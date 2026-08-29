EN VIVO | Lester Martínez vs. Luka Plantić: siga el minuto a minuto de la pelea

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EN VIVO | Lester Martínez vs. Luka Plantić: siga el minuto a minuto de la pelea

Lester Martínez defiende este sábado su título interino supermediano del CMB ante el croata Luka Plantić, en Los Ángeles. Siga en vivo todos los detalles de una noche decisiva para el boxeador guatemalteco.

Alejandra Soto

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El USC Galen Center de Los Ángeles será el escenario de la velada encabezada por Lester Martínez y Luka Plantić esta noche. (Foto Prensa Libre: ProBoxTV).

Lester Martínez sube al ring esta noche en Los Ángeles para defender por primera vez su título interino del CMB supermediano ante el croata Luka Plantić. El guatemalteco llega con récord invicto de 20 victorias 0 derrotas y 1 empate con 16 nocauts.

Plantić llega como uno de los retadores más fuertes al que se ha enfrentado Lester. El croata presenta una marca de 13 victorias sin derrotas con 10 nocauts y busca salir de Los Ángeles como nuevo campeón interino del CMB.

El combate está pactado a 12 rounds y el ganador quedaría en posición privilegiada para pelear por el título mundial absoluto de las 168 libras apuntando a nombres como Canelo Álvarez o Christian Mbilli.

Sigue el minuto a minuto de este combate a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

29 de agosto 2026, 17:00h

Cartelera

PL / ProBoxTV
29 de agosto 2026, 16:27h

¡Nocaut! Amador Méndez vence a Morales

El guatemalteco Hugo Amador Méndez representó a Guatemala con una victoria por nocaut ante Jonathan Martín Morales Méndez en el USC Galen Center de Los Ángeles.

PL / ProBoxTV
29 de agosto 2026, 15:30h

¡Inicia el evento!

El USC Galen Center de Los Ángeles abre sus puertas esta noche con Lester Martínez vs. Luka Plantić como combate estelar y Najee López vs. Juan Carrillo como coestelar.

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

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